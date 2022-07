Amazon cancela 'The Wilds' tras dos temporadas y la deja sin final

The Wilds fue un pequeño fenómeno para Amazon en 2020. Ambientada en un futuro distópico donde un grupo de jóvenes náufragas dan con sus huesos en una isla desierta, suponía el intento de la plataforma de streaming por irrumpir en el boyante mercado del young adult, y esta primera temporada gustó bastante. Tanto como para que The Wilds, creada por Sarah Streicher, fuera renovada, y la segunda temporada se estrenó el pasado 6 de mayo. La recepción, en este caso, fue un poco distinta. Más allá de que la conversación estuviera repentinamente copada por Yellowjackets (exitosa serie de Showtime con un planteamiento muy similar), hubo una decisión que desconcertó al público.

Y es que la trama de la segunda temporada se nutrió de un segundo grupo de jóvenes, esta vez todos de género masculino. No obstante, y según recoge ahora Deadline, las razones de la fulminante cancelación de The Wilds parecen obedecer más a un cambio en la directiva de Amazon. El desarrollo de The Wilds vino motivado en primera instancia por Jamie Tarses como un intento de que Amazon tuviera su propia Perdidos, pero meses después esta fue sustituido al frente de la compañía por Jennifer Salke, que llegado el momento habría decidido no continuar con The Wilds. Debido a este cambio de planes, la serie de Streicher queda inconclusa: no habrá un final para su historia.

Encontrábamos en el reparto de The Wilds a rostros como el de Melanie Lynskey, secundado por varias jóvenes entre las que destacaban Rachel Griffiths, Mia Heley o Sophia Ali (vista en la reciente Uncharted). Con su prematura cancelación, la directiva de Amazon parece preferir limitar el número de series en desarrollo ante el mantenimiento de gigantescas producciones como The Boys, La rueda del tiempo (renovada por dos temporadas) o El señor de los anillos: Los anillos de poder. Esta es la joya de la corona de Amazon, con expectativas de prolongarse a cinco temporadas según se estrene este 2 de septiembre.

