Almudena Ariza publica un sorprendente hilo en Twitter sobre la secuela de 'Sexo en Nueva York'

Atención: esta noticia contiene spoilers de And Just Like That...

Los primeros episodios de la secuela de Sexo en Nueva York han llegado con una muerte sorprendente: la del queridísimo Mr. Big (Chris Noth). En el primer episodio de And Just Like That..., el personaje fallecía de un infarto mientras entrenaba en una bicicleta estática Peloton. Esto habría provocado un verdadero terremoto para la compañía de deporte en Estados Unidos, como informa en sus redes sociales la periodista y corresponsal de TVE Almudena Ariza

1.-🚨Alerta Spoiler!

Os cuento una historia que me tiene atónita. Porque ha dado ya varios giros sorprendentes.

Trata sobre la secuela de “Sexo en Nueva York”, que se titula #AndJustLikeThat…y de todo lo que ha pasado desde su estreno.

Va hilo🧵 pic.twitter.com/L3shXSckxb — Almudena Ariza (@almuariza) December 17, 2021

Se trata de un product placement pactado entre Peloton y la productora de la serie, quienes habían firmado un acuerdo de confidencialidad por el que la empresa desconocía el argumento. Ahora, este giro inesperado de los acontecimientos habría causado una crisis de reputación en la compañía y un desplome en la bolsa, por lo que ahora la empresa se plantea denunciar a HBO Max.

Peloton también actuaba rápido para señalar que Mr. Big "llevaba un estilo de vida por saludable" y lanzaba un nuevo anuncio, donde el personaje fingía su propia muerte para huir con una instructora de spinning. Una acción publicitaria que provocaba una recuperación momentánea en el valor de sus acciones.

5.-Pero se les ocurre algo brillante.

Peloton lanza un golpe de efecto memorable de buen marketing.

Crea en solo 48 horas un anuncio paródico que da “otra versión” de lo ocurrido.

Mr.Big ha fingido su muerte, ha dejado a Carrie y ahora está con su instructora de spinning. pic.twitter.com/ThpAOcOKbO — Almudena Ariza (@almuariza) December 17, 2021

La muerte del personaje llega en un momento en el que el propio Noth se enfrenta a las acusaciones de agresión sexual, denunciadas públicamente por varias mujeres en The Hollywood Reporter. Unas palabras que han hecho que el actor se vea en la obligación de lanzar un comunicado para defenderse, mientras su imagen ha quedado en entredicho.

La salida a la luz de esta información ha originado que Peloton haya tenido que retirar el anuncio y se vea de nuevo en el abismo, demostrando el poder de las ficciones para el prestigio de las empresas.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.