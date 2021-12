Chris Noth (‘Sexo en Nueva York’) es acusado de agresión sexual por dos mujeres

Conocido y querido por su papel de Mr. Big en las series Sexo en Nueva York y And Just Like That..., el actor Chris Note enfrenta estos días dos acusaciones de agresiones sexuales presuntamente cometidas hacia dos mujeres. Unas denuncias públicas que habrían aparecido después de convertirse de nuevo en un personaje icónico con el retorno de este famoso personaje a la televisión, como informa The Hollywood Reporter.

El medio estadounidense hablaba con ambas durante meses, sin que ambas se conocieran entre ellas, y denunciaba dos capítulos de sus vidas: el primero en Los Ángeles en 2004 y después en Nueva York en 2015. Las dos han preferido guardar su anonimato por el momento.

Dos relatos muy duros

La primera era una ex compañera de trabajo, quien visitó al actor en un apartamento que tenía en West Hollywood, donde el actor la atrajo a la cama, le quitó los pantalones y el bikini y comenzó a violarla por detrás. "Fue muy doloroso y grité: ¡Alto! Le dije: '¿al menos puedes utilizar un condón?'. Y él se rió de mí".

Esta terminaba llena de sangre y varios puntos de sutura. Después, las autoridades intentarían que revelara su identidad y esta callaba ante el miedo a ser despedida y la repercusión en su vida ante una figura pública.

La segunda, quien ahora es una periodista de 31 años, le conocía en su trabajo en una discoteca Nueva York. "No estoy segura de cómo funciona este tipo de historia y cómo encuentras a otras víctimas. Pero ver que estaba repitiendo su papel de Sexo en Nueva York hizo que me despertara algo que durante tantos años enterré".

Esta segunda revela que él actor había la forzó para que mantuviera relaciones sexuales con él, mientras señalaba que estaba casado y tenía hijos, y señalaba que "la monogamia no es real". La víctima se negaba previamente y lloraba durante el propio acto.

Note se defiende

Ante estas declaraciones, Noth enviaba un comunicado al medio para desmentir toda la información. "Las acusaciones contra mí hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas. Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o de hace 30 días- no siempre significa no- esa es una línea que no crucé", señala el norteamericano.

"Los encuentros fueron consensuados. Es difícil no cuestionar el momento en que salieron estas historias", aporta sobre estas historias Note, quien también muestra su desconcierto. "No sé con certeza por qué están apareciendo ahora, pero sí sé esto: no agredí a estas mujeres". La polémica está servida.

