Algo se aproxima: tráiler de la cuarta temporada de ‘Stranger Things’

A través de sus tres temporadas, Stranger Things se ha ido confirmando como el mayor éxito original de Netflix, consolidando un fandom que no ha dejado de crecer paralelamente a los jóvenes habitantes de Hawkins. Esta irresistible mezcla de coming of age y terror que han puesto en pie los hermanos Duffer se ha encontrado, sin embargo, con una coyuntura algo complicada de cara a la cuarta temporada, pues el rodaje de la misma tuvo que ser interrumpido a causa del COVID-19. Antes de esta suspensión había tenido tiempo de lanzar un pequeño avance donde nos poníamos al día con el destino de Hopper (David Harbour), pero no averiguamos mucho más fuera del hecho de que siguiera vivo.

Meses después el rodaje se retomó, persistiendo la incógnita de cuándo esta cuarta temporada estaría lista para estrenarse en Netflix. Dicha incógnita ya ha sido parcialmente resuelta con el primer tráiler de los nuevos capítulos: Stranger Things 4 llegará a la plataforma de streaming en algún momento de 2022, luego de que hubiera rumores de que la serie podría estar lista para finales de este año. No podrá ser así para consternación de los fans, pero al menos el avance promete una temporada realmente espectacular, con Hawkins enfrentándose a la mayor amenaza de todas.

El tráiler, aún así, tampoco es que sea muy revelador con respecto a próximos acontecimientos, pues ha optado por el siempre socorrido recurso de utilizar escenas de temporadas anteriores para crear épica. Por encima de estos flashbacks, podemos ver a Once (Millie Bobby Brown) con un corte de pelo nuevo y señales de otra aterradora amenaza, pero no hay rastro de lo que los fans del terror esperan con más ansia: Robert Englund, intérprete de Freddy Krueger que tendrá un papel en Stranger Things 4. Échale un vistazo al tráiler, y nos vemos en el Mundo del Revés.

Confirmamos que el año que viene va a ser EL AÑO porque vuelven, VUELVEN, ✨V✨U✨E✨L✨V✨E✨N✨. La cuarta temporada de #StrangerThings llega en 2022. pic.twitter.com/EO1Etmd8bq — Netflix España (@NetflixES) August 6, 2021

