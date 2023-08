Este fue el poderoso mago que inspiró a los creadores de 'Ahsoka' a definir su personaje en 'Star Wars'

Una galaxia muy, muy lejana vuelve a encontrarse a apenas unos píxeles de distancia. Disney Plus+ ha adelantado el estreno de la serie Ahsoka al 22 de agosto aunque, eso sí, el movimiento de fechas sólo se notará en Estados Unidos, puesto que a España la serie ha llegado cuando estaba previsto: el 23 de agosto.

La crítica ya ha podido disfrutar de los dos primeros episodios de esta producción animada y su respuesta ha sido muy alentadora: Collider destaca “lo impresionante de las secuencias de acción”, además de calificarla como “muy sencilla de seguir incluso si no has visto Star Wars: The Clone Wars, mientras que Forbes la define como “un auténtico espectáculo visual”.

Baylon, uno de los villanos de 'Ahsoka', interpretado por Ray Stevenson Lucasfilm Ltd.

Posiblemente, la expectación de los seguidores de la franquicia galáctica se incremente tras conocer las declaraciones que Rosario Dawson, protagonista de la serie, ha hecho sobre el personaje al que interpreta: la jedi togruta Ahsoka Tano.

Ahsoka la Blanca

En una entrevista para Entertainment Weekly, Rosario Dawson ha recordado el momento en el que vimos a Ahsoka en el último episodio de Star Wars Rebels. En él, el personaje aparecía envuelto en una túnica blanca y sosteniendo un largo báculo incoloro.

“Lo que más me gustó fue saber que había otra capa más en el personaje”, comentó Rosario Dawson. Sobre esto hablaron largamente la actriz y Dave Filoni, creador de Ahsoka y The Mandalorian. Pero en sus discusiones, incluyeron a otro personaje, muy fácil de anticipar: A Gandalf.

Ian McKellen como Gandalf en 'El señor de los anillos'.

Como el jedi, Gandalf pasa de ser El Gris al Blanco tras su resurrección. “Conversamos acerca de su transición y de cómo a alguien como a Ahsoka, tan capacitado, excelente y tenida por una líder, aún le quedaba un largo camino para desarrollarse por completo”.

Por tanto, el personaje de Tolkien ha servido como inspiración para dotar de profundidad a Ahsoka, jedi que, lentamente, ha ido ganándose el favor de los seguidores de Star Wars tras aparecer en varias de las producciones vinculadas a la franquicia: entre ellas The Mandalorian y El libro de Boba Fett.

