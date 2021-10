A qué hora se estrena 'Sé lo que hicisteis el último verano' en Amazon

El verano ya ha pasado, pero nadie olvida nunca que hizo en él y menos aún si hay oscuros secretos de por medio. Amazon Prime Video parece dispuesta no solo a rescatar el ya clásico del terror adolescente de los 90, Sé lo que hicisteis el último verano, sino también hacerlo en formato serie y rodeada de caras nuevas.

Al contrario que su predecesora, que a su vez adaptaba la popular novela de 1973, a Sé lo que hicisteis el último verano no le ha hecho falta tirar del hall of fame con los Ryan Phillipe, Sarah Michelle Gellar, Freddie Prinze Jr. o Jennifer Love Hewitt actuales. Su su jovencísimo reparto estará conformado en cambio por nuevos rostros con Brianne Tju, Ezekiel Goodman, Ashley Moore, Sebastian Amoruso o Bill Heck. No te encariñes muy rápido de ellos porque pronto podrían caer a manos del asesino del gancho.

¿Cuándo llega Sé lo que hicisteis el último verano a Amazon? Pues bien, el grupo de jóvenes llegará a la plataforma a las 09:01 horas del próximo viernes 15 de octubre. Una serie que contará con 8 episodios, de los cuáles los 4 primeros estarán disponibles desde su comienzo y el resto se irán estrenando en la plataforma los viernes de cada semana hasta resolver el gran misterio. El verano quedó atrás, pero los secretos del pasado siempre terminan saliendo a la luz.

