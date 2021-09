Ryan Philippe quiere un cameo en la serie de 'Sé lo que hicisteis el último verano'

Parece que fue ayer, pero han pasado ya 24 años desde que los ocupantes de aquel coche leyeron el mensaje fatídico: "Sé lo que hicisteis el último verano". Y ahora Ryan Philippe (uno de los ocupantes de aquel coche en el que también viajaba Jennifer Love Hewitt) ha alzado su voz para opinar sobre el reboot en forma de serie que Amazon estrena en octubre.

Según ha declarado en ComicBook, Philippe ve con buenos ojos la resurrección de este clásico del slasher. "Me gustaría hacer un cameo o algo así", señala. Y añade: "Me encanta el proyecto, y me encanta el hecho de que se mantenga a pesar del tiempo y siga encontrando nuevos públicos".

El actor, además, declara que sus compañeros de reparto comparten sus impresiones. "Cada par de años, la gente descubre [la película de 1997] de maneras distintas, y todos los miembros del reparto original apoyamos mucho esta serie de Amazon. He oído que los nuevos intérpretes son realmente buenos, y estoy impaciente por verla".