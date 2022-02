A qué hora se estrena la segunda parte de la temporada 11 de ‘The Walking Dead’

Después del aterrizaje en AMC+ del primer episodio de la segunda parte de la 11T de The Walking Dead hace una semana, el fandom internacional de la serie por fin disfrutará de los nuevos capítulos. La pasada madrugada, FOX España emitía el 11x09 No other way en versión original, pero este mismo lunes también llega doblada a nuestro país.

La cadena de televisión FOX, disponible en España a través de Movistar+, Orange TV y Vodafone TV, ha sido la encargada una vez más de traer la continuación del desenlace de TWD. El noveno episodio de la temporada 11 será estrenado en castellano a las 22:00 horas, mientras que en Canarias llegará una hora antes.

La emisión de estos nuevos capítulos será ofrecida de manera semanal y precederá al gran desenlace de la serie que adapta los cómics homónimos de Robert Kirkman. FOX promocionaba este regreso junto a la imagen del actor y cineasta española Santiago Segura. Por su parte, el público latinoamericano disfrutará estas semanas de la ficción a través de Star+.

"Parece que fue ayer... hace 12 años ganábamos el Mundial y se estrenaba #TheWalkingDead".



Todos los LUNES a las 22.00 vive el principio del fin de #TWD solo en @foxtves 🧟 #TheLastWalk @SSantiagosegura pic.twitter.com/d6BiggLi4y — FOX España TV (@foxtves) February 18, 2022

El retorno de TWD tendrá que responder a muchas cuestiones que quedaron en el aire sobre la Commonwealth, que nos presentará ahora a Pamela Milton y su comunidad. Mientras tanto, la gente de Alexandria se acercará a este lugar, Daryl y compañía sufrirán la ira de Leah, y el rastro de Rick y Michonne podría resurgir con fuerza.

Aunque la temporada 11 supondrá el final de TWD, lo cierto es que el universo de muertos vivientes no concluirá. Algunos spin-offs y películas continuarán contándonos las desventuras de los supervivientes a este apocalipsis, quienes se enfrentarán a los caminantes y los grupos más sanguinarios. No obstante, es inevitable tomarse este desenlace como una despedida tras 12 años en antena. ¿Conseguirá el final de TWD estar a la altura?

