A qué hora se estrena 'Cowboy Bebop' en Netflix

Dicen que no ha habido hasta la fecha ninguna adaptación de anime en acción real (y por parte de Hollywood) que le haya hecho justicia al original. Ni la Ghost in the Shell de Scarlett Johansson, ni la película de Netflix sobre Death Note... Y es precisamente la plataforma de streaming la que se ha propuesto darse una segunda oportunidad con esta nueva adaptación del anime Cowboy Bebop.

Este live-action de la serie original de Shinichirô Watanabe está protagonizado por John Cho (Searching), Mustafa Shakir (Luke Cage) y Daniella Pineda (Jurassic World: El reino caído), quienes darán vida a los míticos Spike Spiegel, Jet Black y Faye Valentine, los cazarrecompensas a la caza de criminales por toda la galaxia.

Cowboy Bebop ha obtenido críticas tan heterogéneas como los géneros que abarcaba el anime original, pero la mayoría coinciden en que es de lo mejor que se ha adaptado de anime a acción real en mucho tiempo (aunque el listón no esté precisamente alto). Los fans del anime original o los nuevos podrán comprobarlos por sí mismos a partir de este viernes 19 de noviembre, estando disponible en Netflix desde las 9:00, la hora habitual dentro de los estrenos de contenidos de la plataforma.

