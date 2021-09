“Sabía que la gente iba a tener problemas con mi edad”: el reparto de ‘Cowboy Bebop’ reacciona a las críticas

Es inevitable mirar con suspicacia la adaptación en acción real de un manganime muy querido por el público. Netflix lo comprobó de primera mano cuando las críticas destrozaron su versión live action de Death Note; experiencia que no le ha disuadido de encabezar dos nuevas producciones de este cariz. Una es la adaptación de One Piece, muy poco avanzada por ahora (apenas se ha limitado a mostrar su logo), y otra es la de Cowboy Bebop, que está prácticamente lista y llegará al streaming el próximo 19 de noviembre. Aunque aún no ha habido tráiler, la plataforma mostró unas cuantas imágenes de los protagonistas hace algunas semanas; las mismas que han sido sometidas a un severo escrutinio en redes.

En este sentido ha sido especialmente criticada la apariencia del protagonista Spike Spiegel (interpretado por John Cho) y Faye Valentine, a quien da vida Daniella Pineda y por ello se ha visto obligada a aguantar comentarios sobre su físico y la escasa sexualización de su personaje en comparación al anime de Shinichiro Watanabe. Pineda, al menos, ha recurrido al sentido del humor para hacer frente a estas críticas infantiloides, con un ingenioso vídeo publicado el 24 de agosto en el que aparece disculpándose con estos fans descontentos de forma irónica. “Quería disculparme con los fans por no encajar anatómicamente en el personaje de Faye Valentine”, declaraba.

“Metro ochenta, doble D de pecho, cintura de cinco centímetros. Buscaron a esa mujer en todas partes y no la encontraron, así que simplemente se decidieron por mi pequeño culo”. Las críticas que ha afrontado Cho, por otra parte, son algo menos ridículas y apelan a una preocupación que asaltó al propio actor antes de aceptar interpretar a Spike: su edad. Mientras que el carismático protagonista de Cowboy Bebop tiene unos 27 años, Cho se acerca a los 50, y vía Vulture ha comentado lo que se le pasó por la cabeza cuando aceptó formar parte de la serie: “Mi mayor miedo era ser demasiado viejo. Sabía que la gente tendría problemas con mi edad, y tuve que superarlo”.

“No soy una de esas personas que dicen que la edad solo es un número y cosas así. Iba a ser más duro físicamente. E iba a tener un aspecto diferente al de un tipo de 25 años. Pero yo quería hacerlo, y no me lo iban a impedir”. Ahora, Cho cree que su edad contribuyó a enriquecer el retrato de Spike que enarbola la serie de Netflix. “En primer lugar, no lo podría haber hecho cuando tenía 27 años. Quizá habría encajado mejor atléticamente, pero en cuanto a disciplina ahora soy más adecuado. No creo que hubiera hecho justicia a la profundidad emocional que le hemos intentado dar a Spike”.

“Siempre hay una compensación. Donde los jóvenes son mejores es en mostrar rabia. Donde yo soy mejor, siendo mayor, es en mostrar debilidad, vulnerabilidad y amor. Personalmente prefiero la versión que soy capaz de hacer ahora". Por último, Cho ha hecho referencia al accidente que sufrió en el set, y que obligó a una pausa en la producción de algunos meses. “Me sentí muy culpable por dejar tirada la producción y al equipo que había tenido un trabajo y al día siguiente ya no lo tenía. Ahora no podía volver dejando a medias este papel, tenía que tomarlo mortalmente en serio”. Parece que, en efecto, Cho está contento de su trabajo, y próximamente podremos verlo en acción y a ritmo de jazz.

