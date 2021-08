A Elijah Wood no le ha hecho mucha gracia: 'El señor de los anillos' traslada su rodaje de Nueva Zelanda al Reino Unido

Uno de los grandes atractivos que contiene Nueva Zelanda, como muchos otros lugares que han sido objeto de filmación, es que allí se grabó buena parte de la trilogía de El señor de los anillos. Su pequeño tamaño, su baja densidad de población (18,3 habitantes/km2 frente a los 94 de España, por ejemplo) y, sobre todo, las facilidades provistas por el Gobierno, hacían de ella uno de los enclaves más propicios para rodar las aventuras del universo de J.R.R. Tolkien. Hasta ahora.

Amazon ha anunciado que la segunda temporada de la serie de El señor de los anillos trasladará su rodaje de Nueva Zelanda a Reino Unido. Para este repentino cambio se escuda precisamente en razones económicas y fiscales. "Mientras buscamos trasladar la producción al Reino Unido, no tenemos la intención de perseguir activamente el aumento financiero del 5% del Memorando de Entendimiento con el gobierno de Nueva Zelanda o preservar los términos de ese acuerdo" declaraba el CEO de Amazon Studios, Albert Cheng.

A quien no le ha hecho ninguna gracia este cambio de localizaciones ha sido a Elijah Wood, una de las caras más reconocibles de El señor de los anillos por haber dado vida a Frodo Bolsón. El actor británico ha respondido con señal de desacuerdo al anuncio, lo que hace pensar que no entiende el cambio y prefería mantener Nueva Zelanda como entorno natural para el rodaje de una serie en la que como tal no participa.

A todo esto, la primera temporada de El señor de los anillos ni siquiera ha sido estrenada. La serie se estrenará en Amazon Prime Video dentro de más de un año, ya en 2022, y contará con J.A. Bayona en sus filas como director de los dos primeros episodios. Su rodaje comenzó precisamente en Nueva Zelanda allá por 2017, pero todo apunta a que no veremos más las tierras neozelandesas dentro del maravilloso mundo creado por J.R.R. Tolkien.

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra Newsletter.