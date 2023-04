A Aisha Tyler le han conocido como "la chica negra de 'Friends'" durante 20 años

En los últimos años se han acumulado las críticas por la escasa representación de diversidad que tuvo Friends durante diez años de emisión, entre 1994 y 2004. Marta Kaufmann, cocreadora, inicialmente mostró desagrado ante esta revisión colectiva de la sitcom, pero recapacitó con el asesinato de George Floyd y la explosión Black Lives Matter de 2020. De modo que donó 4 millones de dólares a la Universidad de Brandeis para apoyar sus estudios sobre África y la diáspora africana.

David Schwimmer, intérprete de Ross, ha asegurado haber sido consciente de la excesiva “blancura” de los protagonistas de la serie, al punto de haber presionado para que su personaje variara sus intereses amorosos. “Era muy consciente de la falta de diversidad y quise que Ross saliera con mujeres racializadas”, aseguró el actor. “Una de las primeras novias que tuve en la serie fue asiático-americana, y más tarde salí con afroamericanas. Fue un esfuerzo consciente por mi parte”.

Schwimmer se refería a Aysha Tyler, que interpretó a Charlie Wheeler: uno de los intereses amorosos de Ross. Hoy Tyler acaba de estrenar en Apple TV+ Lo último que me dijo, serie cuyo reparto encabezan Jennifer Garner y Nikolaj Coster-Waldau. Entrevistada por Entertainment Tonight, Tyler recuerda el impacto que tuvo en su carrera hacer un personaje episódico dentro de una serie de éxito masivo como Friends.

“A día de hoy la gente se me acerca y me dice ‘Charlie, Charlie’ o simplemente ‘la chica negra de Friends’”, asegura. Lo de “chica negra de Friends” no deja de refrendar la escasez de diversidad que abanderó la sitcom, pero igualmente Tyler asegura que la experiencia fue de lo más agradable. “Cuando estábamos entre bastidores, Matthew Perry se inclinó y dijo ‘preparaos para que vuestra vida cambie’”.

“Fue muy dulce y amable decírselo a alguien que está petrificada y que intenta no orinarse encima del miedo”, bromea Tyler. “Me sorprendió que no se oyera el castañeteo de mis dientes durante el tiempo que estuve en el plató”. Al fin y al cabo, tal y como dice Tyler, Friends era “la serie más importante de la televisión cuando conseguí el papel”. “A veces no sabes realmente lo que va a hacer un trabajo, cómo va a cambiar tu vida. No sabes si va a ser un éxito. Ni siquiera sabes si va a ser bueno”.

“Solo estás allí para hacer tu mejor trabajo. Pero cuando me dieron Friends supe que era algo grande”, asegura, para a continuación detallar cómo ajustó su interpretación a la serie. “Tenía un ritmo propio. Tenía una forma de darle la vuelta a las cosas y de enfatizar las palabras de forma distinta a como lo harías en una conversación normal... Tenían una forma de jugar con las palabras y de decir las frases. Era algo único”.

En el pasado, Tyler ha asegurado que el hecho de introducir a Ross en una relación interracial no generó el descontento de nadie.

