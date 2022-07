La creadora de 'Friends' está "avergonzada" por la falta de diversidad de la serie

Friends duró de 1994 a 2004, pero el cariño que el público siente por esta sitcom ha durado infinitamente más. La serie creada por Marta Kauffman y David Crane es un fenómeno cultural con todas las letras, garante de una nostalgia incombustible que no obstante y como es inevitable, ha tenido que hacer frente a ciertos cuestionamientos en los últimos años. Sobre todo, en lo relativo a la escasa diversidad de la que hizo gala la serie durante su década en antena: el único personaje racializado con cierta importancia en el argumento fue el interpretado por Aysha Tyler, interés romántico de Ross (David Schwimmer) durante nueve episodios. Es decir, una excepción que no ha servido para aplacar críticas.

Pero tampoco ha sido un gran drama para Marta Kauffman, que luego de Friends desarrollara su spin-off con Matt LeBlanc, Joey, y triunfara en Netflix con Grace and Frankie, protagonizada por Jane Fonda y Lily Tomlin. Kauffman también estuvo involucrada en Friends: The Reunion, evento nostálgico auspiciado por HBO Max que canalizó todo el furor fan de la serie, y en estos años ha asumido con tranquilidad las citadas críticas a una serie integrada por seis protagonistas blancos y cisheterosexuales. Hasta el punto de que Kauffman, hoy día y según declara a Los Angeles Times, se siente “avergonzada”. Al principio pensó que estas quejas eran “difíciles y frustrantes”, pero en 2020 todo cambió. Fue el año de la muerte de George Floyd a manos de la policía, y del Black Lives Matter.

“Después de lo ocurrido con George Floyd empecé a afrontar el hecho de haber participado en el racismo sistémico, en formas de las que nunca fui consciente. Ese fue el momento en que empecé a examinar lo que había hecho. Entonces supe que tenía que corregir el rumbo”, explica. “He aprendido mucho en los últimos 20 años. Admitir y aceptar la culpa no es fácil, es doloroso mirarse al espejo. Me avergüenza no haberlo sabido hace 25 años”. ¿Cómo va a hacer frente Kauffman a este remordimiento? Pues donando 4 millones de dólares a la Universidad de Brandeis, en un fondo para el estudio de África y la diáspora africana: aquel éxodo que se extendió por Europa, Oriente Próximo y América.

La beca Marta F. Kauffman ‘78 para Estudios Africanos garantizará, así, que el departamento contrate a más expertos y eruditos en la historia de África. “Siento que por fin marcaré alguna diferencia en la conversación. Quiero asegurarme de que, a partir de ahora, en cada producción que haga sea consciente de que hay que contratar a gente de color y buscar activamente a jóvenes escritores de color. Quiero saber que a partir de ahora actuaré de forma diferente. Entonces me sentiré libre de culpa”, concluye la creadora de Friends.

