8 series como 'Emily en París', una de las más vistas de Netflix estas semanas

Pese a la disparidad de críticas vertidas sobre Emily en París desde su estreno en 2020, la serie es indiscutiblemente uno de los grandes bombazos de Netflix de los últimos años. El estreno de su segunda temporada estos días ha vuelto a confirmar el amor de los espectadores por la ficción, que ha vuelto a colarse entre los contenidos más vistos en la plataforma. Una buenas cifras que sin duda están detrás de la renovación de la serie por dos temporadas más.

El papel de Lily Collins, como una estadounidense que intenta triunfar en el mundo de la moda en París mientras su vida sentimental se tambalea, ha enamorado a muchos espectadores. Pero si esta serie te ha gustado, seguro que estas otras tampoco te decepcionarán.

Girlboss (Netflix)



Miniserie de 13 episodios donde conocemos la verdadera historia detrás de Sophia Amoruso, la fundadora del gigante de la moda online Nasty Gal. Britt Robertson (Tomorrowland: El mundo del mañana) se introduce en la piel de esta mujer en la adaptación del exitoso best seller #Girlboss, escrito por la propia empresaria.

Call my agent! (Movistar+)

Y como de Francia va la cosa. La ficción gala Call my agent, que cuenta con cuatro temporadas en la actualidad, nos traslada al día a día en una agencia artística. La muerte accidental de su fundador revoluciona el gallinero y provoca que todos remen para seguir adelante. La comedia ha contado con algunas estrellas invitadas (que se interpretan a sí mismas en cada episodio) como Juliette Binoche, Jean Dujardin, Isabelle Huppert o Monica Bellucci. Además. La serie ha recibido nominaciones en los Emmy Internacionales y los Critics Choice Awards.

Flack (Cosmo TV)

Anna Paquin (True Blood) interpreta a una relaciones públicas norteamericana, que desarrolla su trabajo en Londres. Mientras colabora con grandes clientes a los que tiene que sacar de los apuros más embarazosos, esta también lidia con sus propios problemas personales. La serie aún en emisión cuenta con dos temporadas, donde podemos ver también en el reparto a Lydia Wilson (Una cuestión de tiempo), Rebecca Benson (Juego de tronos) y Sophie Okonedo (Hotel Rwanda). La ficción que contaba con Amazon Prime Video era emitida en España a través de Cosmo TV.

Valeria (Netflix)

En esta ocasión, otra capital europea es la que centra la acción de una serie de mujeres enfrentadas a la búsqueda de sus propias metales vitales: la ciudad de Madrid. Diana Gómez (La casa de papel) interpreta a Valeria, una escritora que pasa una mala racha vital que debe confrontar. La ficción de Netflix ya cuenta con dos temporadas en las que también podemos ver a Silma López (como Lola), Paula Malia (Carmen), Teresa Riott (Nerea) y Maxi Iglesias (Víctor). Se trata de la adaptación de las célebres novelas de Elísabet Benavent.

The Collection (Amazon Prime Video)

Dearbhla Walsh (The Silence) y Dan Zeff (Persiguiendo a Jane Austen) presenta un apasionante drama familiar situado en una casa de moda del París de posguerra. El glamour, la ambición, el amor y los enfrentamientos por el poder protagonizan la ficción británica de 2016, donde encontramos en su elenco a Richard Coyle, Mamie Gummer, Tom Riley, Max Deacon y Jenna Thiam.

Halston (Netflix)

Sin perder de vista el mundo de la moda, Ewan McGregor se introducía recientemente en la figura del diseñador de moda norteamericano Roy Halston Frowick. Un hombre cuyo trabajo conquistó a la sociedad de los años 70 y 80, y estuvo muy ligado al Studio 54. Su imperio nacido de la nada también sufriría algunos fuertes embistes empresariales. La serie creada por el célebre Ryan Murphy otorgaba un Emmy a mejor actor en miniserie a su protagonista.

The Bold Type (Netflix)

La ficción originaria de Freeform fue creada como homenaje a la revista Cosmopolitan y a su ex editora jefe, Joanna Coles. En ella, tres mujeres millennials luchan por sacar adelante la revista Scarlet, nacida en la Gran Manzana. Un trabajo en el que la moda, el amor, el sexo y la amistad se entremezclan con las mejores reflexiones y confesiones de estos personajes. La serie creada por Sarah Watson (Puro genio: Ideas que salvan vidas) cuenta con Katie Stevens (La casa del terror), Aisha Dee (Sweet/Vicious) y Meghann Fahy (El caso Sloane).

Sexo en Nueva York (HBO Max)

En unos días en los que el cuarteto de Nueva York (con una menos entre sus filas) ha regresado con And Just Like That..., son muchos los que comparan Emily en París con la serie encabezada por Sarah Jessica Parker de 1998 a 2004. El principal motivo es que detrás de ambas series se encuentra el showrunner Darren Star, quien también ha creado otras series similares como Younger. El grupo de amigas y sus conflictos con la sociedad volvían a ser los ejes centrales de la acción. De igual forma, la importancia de la moda y el vestuario corría una vez más a cuenta de Patricia Field, con diseños de alta costura que nos enamoraban en ambas series.

