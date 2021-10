7 series de Netflix, Amazon, HBO Max y otras plataformas recomendadas para esta semana

Esta semana damos la bienvenida a noviembre con algunas de las series españolas más esperadas por los suscriptores de las plataformas, así como con el regreso de la serie Narcos y la ficción de animación Bigh Mouth o proyectos novedosos que abordan una nueva antología de temas de actualidad, que cuenta como cocreador con B.J. Novak (The Office), entre otros lanzamientos.

Historias para no dormir (Amazon Prime Video)

Entre 1966 y 1982, Chicho Ibáñez Serrador aterrorizó y sorprendió a los espectadores españoles con los 28 episodios episodios de su serie Historias para no dormir. Una serie de antología de TVE que resucita ahora de la mano de Amazon Prime Video, bajo la producción de su hijo Alejandro Ibáñez, y con algunos de los directores y actores más alabados en la actualidad. A través de cuatro capítulos, Paco Plaza, Rodrigo Sorogoyen, Paula Ortiz y Rodrigo Cortés reconstruyen algunos de los episodios originales de Chicho, con su toque particular que ha hecho que se conviertan en los cineastas patrios del momento.

Estreno el 5 de noviembre.

Narcos: México 3T (Netflix)

La serie de la franquicia Narcos se despide de la plataforma Netflix en su tercera temporada. Diego Luna (al que próximamente veremos en Andor) y José María Yazpik (al que ya veíamos como Amado en la serie original) se enfrentan una vez más a las batallas creadas entre los narcotraficantes mexicanos. Una temporada a la que también se une el cantante Bad Bunny como Arturo ‘Kitty’ Páez, un niño rico reconvertido en sicario dentro del Cártel de Tijuana. Una nueva temporada en la que tendrán una gran importancia los Narco Juniors, una serie de jóvenes adinerados y conectados con las clases altas, que acabarían ejerciendo la violencia más cruenta.

Estreno el 5 de noviembre.

Los Soprano (HBO Max)

Entre rumores sobre un posible regreso de la serie de HBO Los Soprano, esta semana llega a la plataforma The Many Saints of Newark, la película precuela de la mítica serie. Un viaje por la juventud de Tony Soprano como gánster en las calles de Nueva York, que ha contado en el guion con el creador de la ficción David Chase y está protagonizada por Alessandro Nivola, Vera Farmiga, Jon Bernthal, Ray Liotta o Michael Gandolfini, entre otros. Una oportunidad de oro para revisionar de nuevo la serie estos días en HBO Max.

Disponible en HBO Max.

Big Mouth 5T (Netflix)

"El amor te va a j*der", señala el texto que acompaña al tráiler de la quinta temporada de la serie de animación para adultos. Los alumnos de secundaria de Bridgeton y los monstruos hormonales regresan con más desventuras en el despertar sexual y sentimental de los jóvenes, y la llegada de los gusanos de odio, unas criaturas que infectan el alma. Unos episodios en los que hay lugar para peleas, explosiones, fantasmas y la Navidad. Prepárate para las risas.

Estreno el 5 de noviembre.

Cardo (Atresplayer Premium)

Bajo la producción de Javier Calvo y Javier Ambrossi (Veneno), Atresplayer estrena la serie cocreada por Ana Rujas y Claudia Costafreda, en la que ellos mismo también han colaborado. Cardo está centrada en la generación nacida en los años 90 y gira en torno a María, quien decide abandonar la televisión para enfrentar todos los problemas que están al acecho. La miniserie de seis episodios cuenta en el reparto con Rujas, Yolanda Ramos, Clara Sans, Diego Ibáñez y Alberto San Juan.

Dr. Brain (Apple TV+)

En pleno boom de las series surcoreanas llega a Apple la nueva ficción de Kim Jee-woon (El imperio de las sombras). La ciencia ficción surge a través de la tragedia que sufre el neurólogo Sewon, quien hará todo lo posible por descubrir que le sucedió a su familia. De esta forma, este llevará a cabo una serie de sincronizaciones cerebrales con los muertos para acceder a sus recuerdos y descubrir así qué ha sucedido.

Estreno el 4 de noviembre.

Premisa (Disney+)

Antología de cinco capítulos creada para Hulu, donde se abordan temas candentes de la actualidad a través de una serie de historia peculiares. B.J. Novak (The Office) es el creador de este proyecto, que cuenta en su reparto con Jon Bernthal, Kaitlyn Dever, Lucas Hedges o Daniel Dae Kim, entre otros intérpretes reconocidos.

Estreno el 3 de noviembre.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.