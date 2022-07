7 series de éxito que deberías ver este verano antes del estreno de la siguiente temporada

A la espera de que las plataformas confirmen su planning de lanzamientos de cara a final de año, muchas ficciones icónicas anunciaban estas semanas su retorno tras el verano. Entre las series que regresan encontramos algunas premiadas y celebradas como El cuento de la criada y Cobra Kai, que ambas contarán próximamente con una quinta temporada. Aún estas tiempo de ponerte al día con este calor, antes del lanzamiento de sus nuevas tandas de episodios.

A continuación, hacemos un repaso por 7 ficciones que estarán disponibles para el público español, a partir de septiembre - octubre:

Cobra Kai

Qué temporada estrena: temporada 5

Fecha de regreso: 9 de septiembre de 2022

Dónde está disponible en España: Netflix (completa) y YouTube Premium (2 temporadas)

La derrota en el torneo de Daniel LaRusso (Ralph Macchio) y Johnny Lawrence (William Zabka) ponía en peligro su futuro como senseis, pero parece que este no es realmente el final. La aparición de Chozen (Yuji Okumoto) abría una puerta a un futuro prometedor, mientras que el soborno al árbitro de Terry Silver (Thomas Ian Griffith) podría ser revelado.

El cuento de la criada

Qué temporada estrena: temporada 5

Fecha de regreso: 14 de septiembre de 2022

Dónde está disponible en España: HBO Max

June (Elisabeth Moss), Luke (O-T Fagbenle) y Moira (Samira Wiley) tendrán que enfrentarse a Gilead desde lejos, mientras intentan rescatar a Hannah. La influencia de la República se extiende ahora hasta Canadá y Serena (Yvonne Strahovski) aprovechará la coyuntura para elevar su nivel, después de la muerte del comandante Waterford.

The Crown

Qué temporada estrena: temporada 5

Fecha de regreso: noviembre de 2022

Dónde está disponible en España: Netflix

Las peripecias de la familia real británica continúan. Imelda Staunton toma el testigo como el nuevo rostro de Isabel II de Inglaterra, mientras que Jonathan Pryce será su esposo, Felipe de Edimburgo. Un viaje a los años 90 y sus sonadas polémicas, como el divorcio de la princesa Ana, la publicación del libro Diana: Her True Story o el incendio del castillo de Windsor.

Star Wars: La remesa mala

Qué temporada estrena: temporada 2

Fecha de regreso: 28 de septiembre de 2022

Dónde está disponible en España: Disney+

Omega, que cuenta con la voz de Michelle Ang (Fear the Walking Dead) en la versión en inglés, regresa con nuevas aventuras en la galaxia muy, muy lejana. Una nueva temporada de la serie de animación, que continuará indagando en los clones experimentales de élite, conocidos como la Fuerza Clon 99.

S.W.A.T. Los hombres de Harrelson

Qué temporada estrena: temporada 6

Fecha de regreso: 7 de octubre de 2022

Dónde está disponible en España: Movistar+ (completa) y Amazon Prime Video (1 temporada)

La serie de la televisión americana CBS, que también hemos podido ver en AXN España, retorna con su temporada nueva para seguir contándonos los peligros a los que se enfrenta este grupo de élite, capitaneado por Daniel 'Hondo' Harrelson (Shemar Moore). La ficción sigue así los pasos de la exitosa serie de los años 70 y de la película homónima de Clark Johnson de 2003.

El joven Sheldon

Qué temporada estrena: temporada 6

Fecha de regreso: 29 de septiembre de 2022

Dónde está disponible en España: Movistar+ (completa) y Fubo TV (3 temporadas)

En la temporada 5, el joven Sheldon (Iain Armitage) se enfrentaba a nuevos desafíos como estudiante del East College Tech, que creó nuevos desafíos para el joven. Por su parte, la vida de los Cooper comenzaba a desmoronarse, comenzando con el peligro de divorcio de los patriarcas. Unos problemas que tendrán que seguir abordando los nuevos episodios.

New Amsterdam

Qué temporada estrena: temporada 5

Fecha de regreso: 20 de septiembre de 2022

Dónde está disponible en España: Movistar+ (completa), Netflix (2 temporadas) y Amazon Prime Video (2 temporadas.)

En España, New Amsterdam podía seguirse estos años a través del canal FOX, presente en Movistar Plus+. La serie anunciaba por sorpresa que la temporada 5 sería la última, por lo que tendrá que atar cabos en torno a Max Goodwin (Ryan Eggold) y los pacientes del New Amsterdam.

