Una travesía trepidante por las plataformas ha dado inicio con la llegada del verano, que nos trasladará de Numénor a Desembarco del Rey, pasando por Hawkins, Stony Stream o el edificio Arconia. Las producciones más ambiciosas aparovechan el letargo de los espectadores y el mayor consumo audiovisual para estrenar algunos de sus proyectos más angelados, que suponen las grandes apuestas de servicios de streaming como Netflix, Disney+, Amazon Prime Video o HBO Max, entre otras plataformas.

Una senda ideal para los amantes de las series, que podrá disfrutar de 25 series que prometen no dejar indiferentes a nadie.

Ms. Marvel

Fecha de emisión: en antena

Dónde verla: Disney+

Tráiler de 'Ms. Marvel', la comedia de Marvel que llega a Disney+

"Las chicas como yo no salvan el mundo", dice Kamala Khan (Iman Vellani) en el tráiler de Ms. Marvel, pero eso está a punto de cambiar. Directa desde las viñetas creadas por Sana Amanat, Stephen Wacker, G. Willow Wilson y Adrian Alphona hace tan solo una década, la serie lleva a la protagonista más allá de las capas, las mallas y su admirada Capitana Marvel, en una lucha constante con encajar en el instituto y en su casa. La adquisición de sus superpoderes será un punto de inflexión en su vida.

Loot

Fecha de emisión: en antena

Dónde verla: Apple TV+

Maya Rudolph (Saturday Night Live, The Good Place) protagoniza esta comedia repleta de los mayores lujos inimaginables. La multimillonaria Molly Novak sufre la traición de su marido, después de 20 años de matrimonio. La opinión pública comienza a pedir su cabeza y se transforma en el objetivo más buscado por los medios de comunicación. En mitad del maremágnum se entera de que posee una fundación benéfica, que hará que se embarque en un viaje de autodescubrimiento. La ficción también cuenta en su reparto con Mj Rodriguez (Pose) y Olivier Martínez (Revenge).

Westworld 4T

Fecha de emisión: en antena

Dónde verla: HBO Max

Dos años después de lo acontecido en la tercera temporada, por fin vemos el regreso de Dolores (Evan Rachel Wood), Bernard (Jeffrey Wright), Maeve (Thandiwe Newton), Caleb (Aaron Paul) y por supuesto el Hombre de negro (Ed Harris), que aquí vuelve a aparecer para romper con la armonía que parece dominar a todos los personajes. El propio Harris acrecentaba estos días los rumores sobre que la quinta temporada podría suponer finalmente el desenlace de la serie.

Solo asesinatos en el edificio 2T

Fecha de emisión: en antena

Dónde verla: Disney+

Después de convertirse en una de las grandes novedades seriéfilas de 2021, Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez recuperan sus papeles de Charles, Oliver y Mabel. En esta nueva entrega, regresamos a un Arconia sobrecogido por otra muerte: la de la presidenta de la junta de vecinos, Bunny Folger (Jayne Houdyshell), que hará sospechosos a los tres protagonistas. Unos episodios a los que se suman Cara Delevingne (encarnando a una galerista de arte que contacta con Mabel) y Amy Schumer (interpretándose a sí misma).

Stranger Things 4T- Volumen 2

Fecha de estreno: ya disponible

Dónde verla: Netflix

Netflix ha presentado el trailer oficial del Volumen 2 de la cuarta temporada, continuando con la trama protagonizada por Once, interpretada por Millie Bobby Brown.(Fuente: Netflix)

Max (Sadie Sink) y Eddie (Joseph Quinn) han sido los dos grandes protagonistas de los capítulos más oscuros de Stranger Things, la serie de hermanos Duffer adoptaba un tono más adulto y terrorífico en esta cuarta temporada. El enfrentamiento entre Vecna y Eleven (Millie Bobby Brown), el reencuentro de la pandilla de Hawkins y la mejor música de Metallica han hecho las delicias de los fans en las nuevas tramas.

La lista final

Fecha de estreno: ya disponible

Dónde verla: Amazon Prime Video

Chris Pratt interpreta a un miembro Navy SEAL del ejército estadounidense en la miniserie de David DiGilio (Traveler), un hombre que sufre una emboscada durante una misión encubierta de alto riesgo. Su retorno a su hogar llegará repleta de reproches hacia sí mismo y recuerdos confusos sobre lo ocurrido, que harán que intenta descubrir qué sucedió realmente y por qué parece que hay gente que no quiere que lo sepa.

Encerrado con el diablo

Fecha de estreno: 8 de julio

Dónde verla: Apple TV+

Basada en hechos reales, Encerrado con el diablo cuenta la historia de Jimmy Keene, el hijo de un policía y promesa del fútbol que es condenado a 10 años en prisión. ¿La única confesión para poder liberarse? Conseguir una confesión del asesino en serie Larry Hall y descubrir dónde ha enterrado los cuerpos de sus víctimas. ¿Pero está realmente diciendo toda la verdad Keene? Taron Egerton se introduce en la piel del protagonista, mientras que el psicópata está interpretado por Paul Walter Hauser.

La noche más larga

Fecha de estreno: 8 de julio

Dónde verla: Netflix

La plataforma Netflix apuesta una vez más por el talento español con la miniserie La noche más larga, protagonizada por Alberto Ammann, Luis Callejo, Bárbara Goenaga o Roberto Álamo, entre otros grandes nombres. La Prisión Psiquiátrica Monte Baruca sufrirá un verdadero revuelo en plena Nochebuena, después de que un grupo de hombres armados rodee el complejo para liberar a un peligroso asesino en serie. Una situación que se complicará ante la resistencia del director de la cárcel.

The Girl from Plainville

Fecha de estreno: 10 de julio

Dónde verla: Starzplay

Después de que el documental de HBO Te quiero: muérete recogiera el caso de Michelle Corter, la joven que se sentó en el banquillo acusada de que su novio se suicidara. Un hecho que ocurría en Massachusetts (EE UU) en 2014, donde la joven escribía una serie de duros mensajes contra su pareja. Ahora, Elle Fanning interpreta a esta mujer en la nueva serie The Girl from Plainville, que recibe el nombre del artículo de Esquiere que popularizó esta historia. La actriz estadounidense también está bien acompañada de Colton Ryan (Mi tío Frank) y Chloë Sevigny (The Act).

Better Call Saul 6T- Parte 2

Fecha de estreno: 12 de julio

Dónde verla: Movistar+

Con grandes sorpresas como el fichaje de Carol Burnett para los últimos episodios del spin-off precuela de Breaking Bad y los cameos de los icónicos Bryan Cranston y Aaron Paul, quienes sus papales de Walter White y Jesse Pinkman, la serie protagonizada por Bob Odenkirk (como Jimmy McGill / Saul Goodman) se despide de los espectadores.

Atlanta 3T

Fecha de estreno: 13 de julio

Dónde verla: Disney+

Cuatro años han pasado desde que la segunda temporada fuera estrenada en FX, la serie creada y protagonizada por Donald Glover regresa ahora con que lleva a los personajes de Earn (Glover) Alfred (Brian Tyree Henry), Van (Zazie Beetz) y Darius (LaKeith Stanfield) de gira por Europa. Una temporada en la que el precio de la fama se hará más presente que nunca. La ficción finalizará el próximo año con su cuarta temporada.

Resident Evil

Fecha de estreno: 14 de julio

Dónde verla: Netflix

Protagonizada por Ella Balinska y Lance Reddick, entre otros, la nueva serie de la franquicia Resident Evil se ambienta en 2036, 14 años después del apocalipsis vírico provocado por la Corporación Umbrella. Jade Wesker, la protagonista, lucha por sobrevivir en un mundo infestado por criaturas infectadas dementes y sedientas de sangre. En mitad de este panorama, la protagonista también tendrá que ajustar cuentas con el pasado de su familia y buscar a su hermana Billie.

Santa Evita

Fecha de estreno: 26 de julio

Dónde verla: Disney+

Natalia Oreiro se introduce en la piel de la icónica primera dama argentina Eva Perón en la serie dirigida por Rodrigo García (Albert Nobbs) y Alejandro Maci (En terapia). Basada en la novela de Tomás Eloy Martínez, la serie narra la historia del cuerpo embalsamado de Evita, que mantuvo a la espera de ser enterrado durante tres años para la construcción de un monumento que nunca se concreto. El elenco también cuenta con la presencia de Ernesto Alterio, Francesc Orella o Darío Grandinetti, entre otros célebres actores. Salma Hayek Pinault y José Tamez actúan a su vez como productores de la nueva serie

Por mandato del cielo

Fecha de estreno: 27 de julio

Dónde verla: Disney+

Miniserie inspirada en el best-seller homónimo de Jon Krakauer y nos traslada al barrio residencial de Salt Lake Valley (Utah, EE UU), en 1984. Un barrio residencial en el que el inspector Jeb Pyre, interpretado por Andew Garfield, tendrá que esclarecer el cruento asesinato de Brenda Wright Lafferty y su bebé. Unas pesquisas que llevarán al protagonista a cuestionarse su propia fe y descubrir algunos de los secretos más horribles del mormonismo.

Paper Girls

Fecha de estreno: 29 de julio

Dónde verla: Amazon Prime Video

Adaptación de Paper Girls, el cómic creado por Cliff Chiang y Brian K. Vaughan. En ella, cuatro niñas de 12 años deben enfrentar una misión en la noche de Halloween de 1988. Un viaje en el tiempo para salvar al mundo entero. Camryn Jones (Tiffany Quilkin), Riley Lai Nelet (Erin Tieng), Sofia Rosinsky (Mac Coyle) y Fina Strazza (KJ Brandman) son las nuevas y prometedoras actrices que interpretan a las protagonistas

Pequeñas mentirosas: Pecado original

Fecha de estreno: 29 de julio

Dónde verla: HBO Max

La nueva serie del universo Pequeñas Mentirosas llega tras los pasos de la serie original y de los spin-offs Ravenswood y Pequeñas mentirosas: perfeccionistas. Un guilty pleasure en toda regla que amplia la franquicia creada por la novelista Sara Shepard en 2006. La nueva ficción recoge los trágicos sucesos que hace casi 20 años destrozaron Millwood. Ahora, en la actualidad, un nuevo grupo de jóvenes se verá asaltada de nuevo por un agresor desconocido.

Queer As Folk

Fecha de estreno: 31 de julio

Dónde verla: Starzplay

Remake del clásico LGTBI creado por Russell T. Davies en 1999 y contaría con una adaptación estadounidense en 2000, que contó con Ron Cowen y Daniel Lipman como showrunners. Esta nueva versión se adapta a los nuevos tiempos otorgando el protagonismo a colectivos que continúan invisibilizados y sufriendo el yugo de la homofobia y la transfobia. La serie sigue así a un grupo de amigos de Nueva Orleans que se transforman tras sufrir una verdadera tragedia. La nueva Queer As Folk cuenta con la presencia de los actores Juliette Lewis, Kim Cattrall y Jesse James Keitel y Johnny Sibilly.

Sandman

Fecha de estreno: 5 de agosto

Dónde verla: Netflix

Una delicia para los fans del tebeo, publicado por DC entre 1989 y 1996, que protagoniza Morfeo (Tom Sturridge), el Rey de los Sueños. La adaptación de la obra creada por Neil Gaiman mezcla nos trae la fantasía más tenebrosa, después de que Sueño sea capturado durante un siglo y su ausencia cause una serie de acontecimiento que cambiarán por completo el rumbo de la historia. La restauración del orden tendrá que pasar por arreglar los enormes errores que vivió durante su existencia. Gwendoline Christie (Juego de tronos) y Sanjeev Bhaskar (Yesterday) también acompañan a Sturridge.

Moonhaven

Fecha de estreno: 11 de agosto

Dónde verla: AMC+

La ciencia ficción tiene una cita este verano con la serie de AMC, que nos traslada a un futuro en el que una piloto de carga lunar y contrabandista es acusada de un crimen y se ve expuesta en Moonhaven, una comunidad utópica en la Luna, donde encontramos a actores como Kadeem Hardison (El abogado del Lincoln), Nina Barker-Francis (La casa del dragón) y Chloe Harris (Destino: La saga Winx). Allí, la protagonista se ve envuelta en una conspiración para obtener el control de la inteligencia artificial, por lo que tendrá que formar equipo con un detective local para detener las fuerzas que quieren destruir la Tierra.

A League of Their Own

Fecha de estreno: 12 de agosto

Dónde verla: Amazon Prime Video

Remake de la icónica película de los 90 protagonizada por Tom Hanks y Geena David, que en esta ocasión cuenta con un cast completamente femenino. Una oda a la fortaleza femenina, el amor sáfico y la lucha racial en plena Segunda Guerra Mundial, mientras el equipo femenino de béisbol All-American intenta triunfar en la liga. Abbi Jacobson (Des)encanto, Broad City) encabeza un reparto coral, que también cuenta con la actriz Priscilla Delgado (Los protegidos).

Yo nunca 3T

Fecha de estreno: 12 de agosto

Dónde verla: Netflix

Entre romances y mucho humor, Maitreyi Ramakrishnan y Jaren Lewison regresan como Devi y Ben, quienes ahora tendrán que enfrentar la lucha interna de él por sus sentimientos. Mientras tanto, Devi continuará su primera relación seria con Paxton (Darren Barnet). Un triángulo amoroso que podría regalarnos grandes momentos en los nuevos episodios de la serie creada por Lang Fisher y Mindy Kaling.

She-Hulk: abogada Hulka

Fecha de estreno: 17 de agosto

Dónde verla: Disney+

Tráiler de 'She-Hulk: Defensora de héroes'

Marvel continúa ampliando su catálogo marvelita con la nueva serie centrada en la figura de la prima abogada de Hulk, quien es interpretada por Tatiana Maslany (Orphan Black). Los cómics de Hulka siempre han combinado la actividad en los juzgados con las escaramuzas superheroicas, y todo apunta a que pasará lo propio en la serie, donde Mark Ruffalo reaparece como Hulk junto a Tim Roth (como Abominación) y Jameela Jamil (como la villana Titania).

La casa del dragón

Fecha de estreno: 21 de agosto

Dónde verla: HBO Max

Tráiler de 'La Casa del Dragón', la precuela de 'Juego de Tronos'

Con un reparto en el que figuran actores como Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Paddy Considine, Sonoya Mizuno y Rhys Ifans, La casa del dragón adaptará la novela de George R. R. Martin Danza de Dragones, un conflicto dinástico que enfrentó a Rhaenyra Targaryen (D'Arcy) con su hermano Aegon (Smith) y que, en el proceso, dejó Poniente como un solar. La precuela de Juego de Tronos nos traslada así de nuevo a la historia de los Targaryen, en una serie que promete adentrarnos en lo mejor de este universo de fantasía.

Andor

Fecha de estreno: 31 de agosto

Dónde verla: Disney+

Teaser tráiler de 'Andor', no nuevo del universo 'Star Wars'

Diego Luna vuelve a introducirse en la piel de Cassian Andor, el personaje al que conocíamos en Rogue One: Una historia de Star Wars, el spin-off de la franquicia Star Wars. Una precuela que nos lleva a los años previos de la formación del protagonista antes de la Rebelión, que ha sido descrita como un thriller de espías y cuenta en su reparto también con Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Fiona Shaw y Genevieve O’Reilly.

El señor de los anillos: Los anillos de poder

Fecha de estreno: 2 de septiembre

Dónde verla: Amazon Prime Video

Primer tráiler de 'El señor de los anillos: Los anillos de poder'

Después del éxito de la adaptación cinematográfica de Peter Jackson de la obra literaria de J.R.R. Tolkien, Amazon nos traslada a la Segunda Edad para contarnos eventos acaecidos en la Arda como el hundimiento de Númenor, el ascenso de Sauron y la forja de los anillos de poder. Unos eventos ocurridos miles de años antes de El señor de los anillos y El hobbit, que contará de nuevo con los personajes de Galadriel y Elrond, interpretados en esta ocasión por Morfydd Clark y Robert Aramayo.

