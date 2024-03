5 series de Netflix, Disney+, HBO y otras plataformas recomendadas para la semana del 25 al 31 de marzo

Qué series ver esta semana en Netflix, Disney+, HBO Max y otras plataformas. La Semana Santa ya está aquí, lo que implica que mucha gente cuenta con unas pequeñas vacaciones que siempre se agradecen. Los hay que pasarán los días viendo procesiones, otros que harán las maletas para irse de viaje, y los que prefieran quedarse en casa viendo series. Tenemos algo que ofrecer para estos últimos.

Uno de los estrenos de estos días es The Chosen, un lanzamiento muy apropiado, ya que el Jueves Santo llegará la cuarta temporada a Movistar Plus+, donde continuaremos cerca de Jesús y sus discípulos. Pero no todo lo que se puede ver en estos días es contenido religioso, y las pruebas las encontrarás en la recomendación semanal que sigue a continuación.

'The Chosen (Los elegidos)' (Movistar Plus+), 4T

Es probablemente el estreno más adecuado para estas fechas. La serie creada por Dallas Jenkins alcanza ya su cuarta temporada, en la que sigue profundizando en la vida de Jesús de Nazaret desde una perspectiva más íntima y personal. Él y sus discípulos se enfrentarán a los mayores desafíos que han encontrado hasta la fecha, poniendo a prueba su fe. En los nuevos episodios, Jesús se verá más aislado que nunca conforme la presión de las autoridades políticas y religiosas aumenta.

'The Gentlemen' (Netflix)

Eddie Horniman hereda inesperadamente la finca de su padre y descubre su relación con un imperio del cannabis. Además, varios mafiosos de Gran Bretaña reclaman su parte del negocio. Eddie intenta mantener a su familia lejos del crimen y vencer a sus adversarios, pero poco a poco se sumerge en este mundo y comienza a encontrarle el gusto. Así es el argumento de The Gentlemen, la nueva serie escrita y producida por Guy Ritchie y protagonizada por Theo James.

'Star Wars: la remesa mala' (Disney+), 3T

Los clones de élite de la Remesa Mala, a los que conocimos por primera vez en The Clone Wars, difieren de sus hermanos genéticos al poseer habilidades excepcionales que los convierten en soldados muy efectivos e imbatibles. Después de las Guerras Clon, comenzaron a emprender misiones mercenarias para mantenerse a flote y encontrar nuevas metas. En la tercera y última temporada, el grupo trata de reunirse con Omega, que está en manos de un laboratorio del Imperio. La aventura contará con aliados inesperados y misiones peligrosas que pondrán a prueba todo lo que han aprendido.

'Halo' (SkyShowtime), 2T

La serie basada en la exitosa franquicia de videojuegos Halo ya cuenta con una segunda temporada. La primera entrega nos dejó con un enfrentamiento entre los Spartans y las fuerzas del Covenant. Aunque se cerraron muchas tramas, otras tantas quedaron abiertas para desarrollarse en los nuevos episodios. Algunas tienen que ver con el Jefe Maestro, la búsqueda del Mundo Anillo o el testimonio de la Dra. Catherine Halsey tras su cautiverio.

'Found' (HBO Max)

Shanola Hampton interpreta a Gabi Mosely, que junto a su equipo de gestión de crisis se encarga de que siempre haya alguien pendiente de los desaparecidos olvidados. Tan solo en Estados Unidos, más de 600.000 personas al año se pierden sin dejar rastro.

