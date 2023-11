5 series de Netflix, Amazon, HBO y otras plataformas recomendadas para esta semana del 13 al 19 de noviembre

Qué series ver esta semana en Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max y otras plataformas. Una vez más, estamos aquí para ayudarte a elegir las series con las que pasar el tiempo de la mejor forma posible. Como siempre, con la intención de ofrecer la mejor variedad posible y rescatar los mejores títulos que han llegado en las últimas semanas.

La temporada otoñal avanza con la buena noticia del fin de la huelga de actores, lo que implica la vuelta a la normalidad en Hollywood. Tendremos nuevas confirmaciones y estrenos próximamente, pero mientras tanto es necesario rescatar las propuestas más interesantes para que no te pierdas nada.

'Iosi, el espía arrepentido (Prime Video), 2T

Un agente de inteligencia argentino se infiltra en la comunidad judía de Buenos Aires bajo el pseudónimo Iosi. Durante su misión en los años 80, el espía se implicó indirectamente en lo que serían los dos peores atentados de la historia de América Latina: contra la embajada de Israel en 1992 y contra el edificio de la AMIA en 1994. La producción argentina, basada en hechos reales, escenifica cómo el infiltrado trata de llevar a los autores intelectuales a la justicia años después de que se cometieran los actos terroristas. Ya puedes disfrutar de sus dos temporadas en Amazon Prime Video.

'¡Vaya familia Claus!' (Disney+), 2T

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, ya van aflorando los estrenos con temática festiva. Uno de ellos es esta serie protagonizada por Tim Allen, que regresa en su segunda temporada como Scott Calvin. Esta vez no estará tan implicado en la búsqueda de un sucesor que le tome el relevo como Santa Claus, sino que pretende mantener el negocio y la magia navideña en el seno de su familia. Sin embargo, no lo tendrá fácil, pues el Santa Loco, interpretado por Eric Stonestreet (Modern Family), reclamará su título robado y convertirá el Polo Norte en un particular campo de batalla. Si quieres disfrutar de la emocionante rivalidad entre los Papá Noel, tienes todos los capítulos disponibles en Disney+.

'Onimusha' (Netflix)

Aterriza en Netflix un anime basado en la franquicia de videojuegos Onimusha. El legendario samurái Miyamoto Musashi es el protagonista de esta historia, un legendario espadachín con un arma demoníaca capaz de devorar almas. Junto a otros compañeros de hermandad, tratará de derrotar a una legión de zombis sanguinarios. Una serie que no se corta a la hora de ser intensa y gore, cuyo personaje principal cuenta con los rasgos del actor Toshiro Mifune.

'Nolly' (Filmin)

Helena Bonham Carter se mete en la piel de Noele Gordon, una estrella de las telenovelas británicas. La miniserie, cuyo guionista principal es Russell T. Davies (Years and Years, Queer as Folk), cuenta la trayectoria de la actriz desde su llegada al estrellato en los años 70 y principios de los 80 hasta su caída en desgracia después de ser despedida de la serie Crossroads justo cuando alcanzaba la cima de su carrera.

'Rap Sh!t' (HBO Max), 2T

HBO Max ya ha estrenado la segunda temporada de esta serie, cuyo lanzamiento se había retrasado debido a la huelga de Hollywood. Si no la has visto, estás a tiempo de ponerte al día y seguir la historia de Shawna y Mia, dos artistas que forman un grupo de rap y que tratan de abrirse paso en la industria musical. Ante ellas se abre el debate entre mantenerse auténticas o ceder ante las presiones y tendencias para así conseguir la fama y estabilidad que necesitan para vivir de su música.

