5 series LGTBI que no te puedes perder en este mes del orgullo

En junio celebramos el mes del Orgullo LGTBI, unos días perfectos para mostrar la diversidad sexual de algunas de las series de ficción actuales. Un cambio de paradigma que nos invita a mostrarnos orgullosos.

Love, Victor (Disney +)



Victor es un joven estudiante que se muda de ciudad por el trabajo de sus padres y allí empieza a descubrir su orientación sexual y cómo lidiar con tener que decírselo a su familia y entorno. La serie llega después del éxito del largometraje Con amor, Simon.

Merlí (Movistar Plus)



Bruno se enamora de Pol, uno de sus mejores amigos del colegio, el problema es que Pol no tiene tan claros sus sentimientos y lo que realmente le atrae. La serie catalana encumbraba a David Solans y Carlos Cuevas en los papeles protagonistas. Su victoria entre la audiencia permitiría el lanzamiento del spin-off Merlí Sapere Aude.

Vis a Vis (Disney +)



Narra la historia que vive Macarena (Maggie Civantos) en prisión, una chica joven que tendrá que aprender a sobrevivir en la cárcel de mujeres. Allí se dará cuenta de que no solo le gustan los hombres y empezará una historia de amor con Rizos (Berta Vázquez). Una ficción donde las relaciones entre reclusas serían lo habitual.

Sense8 (Netflix)



Cuenta la historia de ocho desconocidos de diferentes culturas, razas y orientaciones sexuales que, después de experimentar la trágica muerte de una mujer a través de sueños, empiezan a conectarse sexual, emocional y mentalmente. La relación entre Lito (Miguel Ángel Silvestre) y Hernando (Alfonso Herrera) ya es historia de la televisión. Las hermanas Wachowski también contaban con el personaje trans de Nomi (Jamie Clayton), demostrando su compromiso con el colectivo.

Élite (Netflix)



Ficción en la que se junta el mundo elitista y de ricos que no tienen nada que perder contra los que no tienen nada, una fórmula que te asegura que no despegues los ojos de la pantalla. Se establecen relaciones entre los protagonistas sin importar su raza, orientación sexual o religión. Omander o Menbeka ya son nuestros shippeos preferidos.

Cada año que pasa nos encontramos con más personajes LGTBI en las series más laureadas entre los telespectadores. Ya sea en series específicamente sobre este temática o producciones donde los personajes viven simplemente de manera libre su identidad y su orientación sexual.

