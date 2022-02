5 series de Netflix recomendadas para ver este fin de semana

Después de meses de intensos debates sobre el futuro de la franquicia Vikingos, la secuela aterriza estos días en Netflix para traernos algunas de las aventuras más increíbles de estos aguerridos guerreros. Entre los estrenos de la semana también encontramos el documental sobre el piloto Bubba Wallace, otra joya surcoreana y el éxito de Alguien está mintiendo. ¿Te lo vas a perder?

Vikingos: Valhalla

Después de que la serie Vikingos triunfara de la mano de la cadena de TV History Channel, Netflix lanza su nueva secuela situada cien años después de los hechos sucedidos tras el reinado del intrépido Ragnar Lodbrok. En estos nuevos capítulos, la ficción estará protagonizada por tres personajes nuevos: Leif Eriksson (Sam Corlett), su hermana Freydis Eriksdotter y una líder ferviente defensora de los antiguos dioses (Frida Gustavsson) y el ambicioso y apuesto príncipe Harald Sigurdsson (Leo Suter).

Esta nueva incursión con los míticos guerreros y exploradores nórdicos, titulada Vikingos: Valhalla, tendrá a Netflix en el timón y tres nuevos héroes protagonistas. Esta nueva incursión con los míticos guerreros y exploradores nórdicos, titulada Vikingos: Valhalla, tendrá a Netflix en el timón y tres nuevos héroes protagonistas.

Bubba Wallace: Un piloto de raza

Hay héroes que no llevan ninguna capa. El piloto Buba Wallace es el único piloto negro de la Copa NASCAR en la actualidad, cuya historia llega ahora en forma de docuserie a Netflix. Con su intervención en esta nueva producción dirigida por Erik Parker (Hip Hop: The Songs That Shook America), el norteamericano alza su voz para luchar por la diversidad en este deporte.

Merlí. Sapere Aude

La serie de Movistar+ también podrá estar disponible en Netflix a partir del 25 de febrero. El spin-off de la serie catalana Merlí sigue ahora los pasos de Pol (Carlos Cuevas) como estudiante de filosofía, cuyo camino seguirá cruzándose puntualmente con Bruno (David Solans). Un repaso emotivo a los años que preceden al final de la serie original, y que cuenta también con unos extraordinarios María Pujalte, Eusebio Poncel y Boris Ruiz, entre otros intérpretes.

Tribunal de menores

En pleno boom de las producciones surcoreanas, la nueva serie de Jong chan Hong (Her Private Life) vuelve a centrar el foco en los más jóvenes, después del éxito de series como Estamos muertos. Este drama aborda la historia de una jueza que compagina su aversión por los criminales jóvenes con sus sólidas convicciones jurídicas. Todo esto mientras se adentra en los casos más complejos en un tribunal de menores.

Alguien está mintiendo

Serie original de la plataforma Peacock, que pertenece a la compañía NBCUniversal y que, por el momento, no está disponible en España. Esta nueva serie teen está dirigida por la actriz y directora Jennifer Morrison, conocida por su papel de Alison Cameron en House. Tras el crimen cometido en un instituto, cuatro alumnos se convierten automáticamente en los sospechosos del asesinato. Un caso que se irá complicando cada vez más. Alguien está mintiendo supone la adaptación homónima de la obra escrita por Karen M. McManus.

