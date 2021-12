5 series de Netflix recomendadas para ver este fin de semana

La Navidad llega junto a algunos nuevos lanzamientos en la plataforma Netflix, que contará en su catálogo estos días con la segunda temporada de Emily en París, los nuevos episodios de Élite Historias Breves o la surcoreana Mar de la Tranquilidad, que llega como heredera de El juego del calamar y Rumbo al infierno.

Emily en París

Después de que la primera temporada cosechara un enorme éxito en la temporada de premios, con nominaciones en los Emmy, los Globos de Oro y Critics Choice Awards, Lily Collins regresa en el papel de Emily. La serie creada por Darren Star (And Just Like That...) ha aterrizado así con 10 nuevos episodios, donde la protagonista está más asentada en el mundo de la moda de París.

Tráiler 'Emily en París 2: Temporada 2' Tráiler 'Emily en París 2: Temporada 2'

Mar de la Tranquilidad

La serie creada por el surcoreano Choi Hang Yong se adentra en las entrañas de una peligrosa misión espacial. Una científica debe recuperar las muestras de una estación lunar, un lugar donde un accidente terminó con la vida de todos (incluida su propia hermana). La serie de ciencia ficción está protagonizada por Bae Doona (Kingdom, El atlas de las nubes), Gong Yoo (El juego del calamar) y Joon Lee (Ninja Assassin).

Gente ansiosa



Adaptación en formato serie de la novela homónima del sueco Fredrik Backman, dirigida por Felix Herngren (Una familia unida). Una comedia en la que la desaparición de un inepto ladrón de bancos, que toma rehenes durante una jornada de puertas abiertas, creará un verdadero enigma para los investigadores detrás del caso. Seis episodios para partirse de risa, donde un conejo tendrá todas las claves.

La chica de Oslo

Entre las tendencias de estos días en la plataforma encontramos la serie noruega La chica de Oslo. La ficción estrenaba estos días sus 10 capítulos de alrededor de 30 minutos, donde el secuestro de una joven provoca el viaje de una diplomática a Oriente Medio para liberarla con ayuda de unos viejos amigos. La actriz Anneke von der Lippe se sitúa en el papel protagonista, después de haber trabajado estos años en Atlantic Crossing y 22 de julio.

Élite Historias Breves

Netflix estrena otra tanda de episodios cortos de Élite, antes del estreno de la quinta temporada. Unos capítulos muy navideños, donde podremos disfrutar de un adelanto de lo que podría suceder en un futuro próximo en Las Encinas. Esta nueva ficción está compuesta de historias dedicadas a Phillipe, Caye y Felipe (15 de diciembre), Samuel y Omar (20 de diciembre) y Patrick (23 de diciembre).

