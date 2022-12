5 series de Netflix, Amazon o HBO recomendadas para esta semana

Entramos de pleno en diciembre y las plataformas de streaming se dividen entre mundos de fantasía y celebraciones navideñas. Esta semana, Lyra Lenguadeplata vuelve para luchar contra la magia negra y Netflix nos presenta el universo de Dragon Age mientras que, para los que ya empiezan a sentir el ambiente navideño, llegan también los primeros estrenos más románticos y festivos. Estas son nuestras cinco recomendaciones de Netflix, Amazon Prime Video y HBO Max.

La materia oscura 3T (HBO Max)

Basada en la saga de novelas juveniles del mismo nombre, La materia oscura sorprendió en 2019 con una adaptación en formato serie más profunda y tenebrosa de la que pudimos ver en 2007 con la película La brújula dorada. La producción, encabezada por Dafne Keen y James McAvoy, narra la historia de Lyra Lenguadeplata en su lucha por salvar el mundo. La serie creada por Jack Thorne estrena su tercera temporada en HBO Max.

Smiley (Netflix)

Tras el éxito de Los renglones torcidos de Dios, película en la que Guillem Clua trabajó como guionista, el dramaturgo llega a Netflix con Smiley, la adaptación de su obra de teatro del mismo título en la que ha participado como showrunner y creador. Miki Esparbé y Carlos Cuevas se meten en la piel de Bruno y Álex, dos jóvenes que se conocen por un error telefónico y que, aunque no se soporten, no podrán evitar enamorarse.

Dragon Age: Absolución (Netflix)

Basada en el videojuego del mismo nombre, la miniserie de animación de 6 capítulos está ambienta en el Imperio Tevinter donde, bajo el mandato de un gobierno invencible, está permitida la esclavitud de los elfos. En esta nueva historia del universo de Dragon Age, un grupo de mercenarios, entre ellos una elfa llamada Miriam, organizan un atraco a uno de los magos más poderosos del Imperio.

The Bad Guy (Amazon Prime Video)

"Como no podía ser un héroe, decidí transformarme en lo que me habían convertido: en el malo", afirma Nino Scotellaro en el tráiler de The Bad Guy, una serie italiana que llega este diciembre a Prime Video. Después de pasar toda su vida luchando contra la mafia, el antiguo héroe interpretado por Luigi Lo Cascio es acusado y condenado por pertenecer al mundo mafioso.

Odio la Navidad (Netflix)

Ha llegado diciembre y, con él, los estrenos de películas y series de Navidad. Si ya has visto el nuevo filme de Lindsay Lohan, Netflix te propone Odio la Navidad, una serie de comedia en la que una joven enfermera contará con 24 días para encontrar un novio que presentar a su familia por Nochebuena. Protagonizada por Pilar Fogliati y Nicolas Maupas, la producción italiana se suma a los estrenos de la plataforma de temática romántico-festiva.

