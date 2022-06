5 series de Netflix, Amazon o HBO recomendadas para esta semana

Entramos en el ecuador de junio y ahora que es cuando más aprieta el calor parece el mejor momento para quedarse en casa con el ventilador o el aire acondicionado y refrescarse con algunas de las series más veraniegas que vienen esta semana, que no son pocas.

The Boys (Temporada 3) - Amazon Prime Video



Seguimos con los Siete y sus trepidantes aventuras, de los que aún faltan unos episodios para llegar a la conclusión. Sin entrar en muchos spoilers, parece que poco a poco se va sabiendo más sobre el personaje de Soldier Boy (Jensen Ackles) mientras que los planes de Homelander (Anthony Starr) están saliendo exactamente como él lo había pensado.

No sabéis quién soy - Netflix



Los true crimes se están volviendo a poner de moda y ahí está la prueba con The Staircase, el último éxito de HBO Max. Netflix ha decidido responder a la serie protagonizada por Colin Firth con esta producción británica que no reproduce un caso real como tal sino el bestseller de Imran Mahmood. En él se narra la historia de un joven que es llevado a juicio imputado por un asesinato que no está muy claro si ha cometido. Pero tiene un as guardado bajo la manga, la historia de amor más insólita que cualquier jurado haya escuchado jamás.

Intimidad - Netflix



Netflix reúne a un reparto femenino de lujo para su nueva serie española: Emma Suárez, Itziar Ituño, Verónica Echegui, Ana Wagener y Patricia López Arnaiz. Todas ellas componen Intimidad, un relato en torno a cómo puede afectar a una persona la difusión de un vídeo sexual y en torno a la diferencia entre la escena pública y la vida privada. Malen (Itziar Ituño) es una prometedora política y la última víctima de ese acoso sistemático que reciben las mujeres cuando se ve vulnerada su intimidad y que en algunos casos, como demuestra la serie, puede llevarlas al límite. Puedes leer más sobre ella y lo que nos ha parecido.

El verano en que me enamoré - Amazon Prime Video



De la creadora de la trilogía A todos los chicos de los que me enamoré, Jenny Han, ahora llega en formato serie la adaptación de su novela más veraniega, esa en la que el colegio pasa a un segundo plano y es la playa la que manda. Al fin y al cabo, no hay mejor momento para experimentar y madurar que en la época estival. Belly (Lola Tung) es bien consciente de ello y será en su reencuentro con sus amigos de toda la vida cuando se dará cuenta de lo mucho que puede cambiar todo en un verano.

Reyka - Filmin



La inspectora Reyka Gama toma el relevo de la Clarice Starling de El silencio de los corderos en esta serie sobre un asesino en serie en Sudáfrica protagonizada por Kim Engelbrecht (Raised by Wolves) e Iain Glen (Juego de Tronos). Con la misma astucia y valor que el personaje al que daba vida Jodie Foster, la inspectora Gama tendrá que lidiar con otro gran factor: el trauma que le lleva acompañando desde que fue secuestrada siendo una niña por un granjero del pueblo al que ahora debe regresar.

