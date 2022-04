5 series de Netflix, Amazon o HBO recomendadas para esta semana

Se acabó la Semana Santa y es momento de volver a la normalidad. Para esta semana traemos el regreso de dos series afianzadas en sus plataformas como The flight attendant, pero también la serie española de Amazon Prime Video sobre terapia contra la pérdida o la nueva serie adolescente de Netflix a cargo del director de Black Mirror y Sherlock.

The Flight Attendant (Temporada 2) - HBO Max

Mucho ha cambiado en la vida de Cassie desde la primera temporada. Tras unas vacaciones se siente mucho más relajada y con grandes motivos para seguir adelante: lleva más de un año sobria, ha cambiado de ciudad, de pareja… y hasta de trabajo. Porque Cassie sigue siendo azafata de vuelo durante el día, pero ahora le han salido un par de trabajos por la noche en forma de crímenes por resolver. En esta segunda temporada de The flight attendant el personaje de Kaley Cuoco no solo se verá envuelta de nuevo en rocambolescas situaciones como agente de la CIA encubierta, sino que también tendrá que enfrentarse a alguien contra la que no está preparada: ella misma.

Muñeca rusa (Temporada 2) - Netflix

La nostalgia por los 80 también ha llegado a Muñeca rusa. Después de que en la primera temporada Nadia (Natasha Lyonne) se viera envuelta en un bucle temporal que le hacía repetir el mismo día constantemente, en esta nueva entrega se veré en un embrollo aún peor, al estar completamente fuera de su propio tiempo. En Netflix desde el 20 de abril.

Ni una palabra - Netflix

Si eres de los que le apasiona un buen thriller como Prisioneros de Denis Villeneuve, no te puedes perder Ni una palabra está inspirada en la novela de Harlan Coben y narra la desaparición del joven en Adam en un barrio residencial a las afueras de Varsovia, en Polonia. Aunque en el colegio todos se hacen los sorprendidos, pronto los padres descubrirán lo que se esconde detrás de la desaparición de su hijo. En Netflix desde el día 22.

Días mejores - Amazon Prime Video

Recomponer tu vida cuando has perdido a un ser querido no es tarea fácil. Y si encima tienes niños a tu cargo, mucho peor. Días mejores plantea una especie de terapia para esta situación a través de cuatro historias muy distintas. La de Sara (Marta Hazas), una mujer que cree haber perdido el amor de su vida mientras ha de ocuparse de su hijo de 8 años. La de Luis (Francesc Orella), un empresario de éxito en los negocios y no tanto con sus tres hijas. La de Pardo (Erik Elías), un rockero mexicano que nunca ha ejercido de padre. O la de Graci (Alba Planas), una joven universitaria con toda la vida por delante pero con una promesa que cumplir. Blanca Portillo ejerce de terapeuta de todas estas personas en una serie codirigida por Jota Linares (Animales sin collar), Arantxa Echevarría (Carmen y Lola) y Alejo Flah (Taxi a Gibraltar).

Heartstopper - Netflix

¿Pueden dos chicos ser amigos si existe algún tipo de atracción por parte de uno de ellos? La pregunta no es sencilla de responder, aunque esta nueva serie de Netflix lo intentará. En Heartstopper nos encontramos con un colegio de educación diferenciada, exclusivamente para chicos y en el que Charlie Spring (Joe Locke) es de los pocos chicos abiertamente homosexuales. No se siente excluido, ni mucho menos, pero cuando empieza a percibir cierta atracción por Nick (Kit Connor), tendrá que aprender a medir sus emociones.

