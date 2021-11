5 series de Netflix, Amazon o HBO recomendadas para esta semana

Halloween y octubre quedaron atrás, pero noviembre llega cargado de nuevas temporadas de tus series favoritas y algunas series originales a las que engancharse. De los colegios de Big Mouth y Los primeros de la clase al campo de juego con el Pelusa, estas son las recomendaciones para esta semana.

Los primeros de la clase - HBO Max

HBO Max acaba de aterrizar en España y, aunque todo tiene un aroma a nuevo, no han tenido miedo a fiar su nueva programación a todo un éxito contrastado, las series de adolescentes. Al igual que hicieran con Gossip Girl, Los primeros de la clase es el reboot de la mítica serie de los 80 conocida como Head of the class. De hecho, sus showrunners son los mismos, Rich Eustis y Michael Elias, y estará de nuevo centrada en un instituto para gente superdotada en el que el reto no está tanto en sacar buenas notas como aprender a pasárselo bien.

Big Mouth (Temporada 5) - Netflix

No abandonamos los colegios, porque la siguiente recomendación también tiene a adolescentes por protagonistas, solo que estos no son de carne y hueso y sus mejores profesores de vida son los monstruos que se les aparecen con la pubertad, Maury (Nick Kroll) y Connie (Maya Rudolph) que vuelven en esta quinta temporada con las hormonas más por las nubes que nunca.

Historias para no dormir - Amazon Prime Video

La icónica ficción antológica de uno de los genios de nuestro país como Chicho Ibáñez Serrador obtiene su propio remake con Historias para no dormir, la nueva miniserie de Amazon. Con un elenco de estrellas españolas como Raúl Arévalo, Inma Cuesta, Dani Rovira, Miki Esparbé o Nathalie Poza, entre muchos otros, la serie narra distintos episodios en torno a historias de terror actualizadas a la modernidad.

Narcos: México (Tercera temporada) - Netflix

La última temporada del exitoso spin-off de Narcos nos trae de nuevo al capo Félix Gallardo para contar lo que sucedió desde que estallase la guerra entre bandas en la última temporada. Un broche final por todo lo alto que contará además con la aparición especial del cantante Bad Bunny, que dará vida a Arturo ‘Kitty’ Paez, un miembro de los Narco Juniors, la pandilla de Ramón Arellano Félix.

Maradona: Sueño bendito - Amazon Prime Video

Hace justo un año, noviembre comenzaba con cierto vacío tras la irreparable pérdida de uno de los grandes (si no el que más) genios del fútbol mundial, Diego Armando Maradona. Un vacío que, un año después, se sigue sintiendo pero al menos se puede llenar algo recordando al mito en Maradona: Sueño bendito, la serie centrada en la vida del Pelusa a lo largo de sus distintas etapas deportivas hasta llegar a sus últimos años.

