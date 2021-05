Si hay un género de moda en las plataformas de 'streaming' ese es el 'true crime'. Casos mediáticos, asesinos en serie, teorías de la conspiración, crímenes sin resolver… estos documentales, a menudo divididos en varios capítulos, cosechan un gran éxito de audiencia. 'Making a murderer', disponible en Netflix, fue uno de los primeros de una larga lista de títulos que mantienen este formato en auge.

Tras el estreno en 2020 de los aclamados 'El asesino sin rostro', 'El destripador de Yorkshire', 'Carmel: ¿quién mató a María Marta?' o 'El caso Watts', repasamos los cinco mejores 'true crime' que han llegado a las plataformas en este 2021.

Los hijos de Sam: un descenso a los infiernos (Netflix)

El 7 de abril Netflix estrenó en España su último 'true crime' hasta la fecha. Dirigido por Joshua Zeman y narrado por Paul Giamatti, este documental de cuatro capítulos narra, no solo las circunstancias que rodearon el caso del autodenominado ‘Hijo de Sam’, sino también de las investigaciones posteriores del periodista Maury Terry.

En 1976 una ola de asesinatos invadió de terror las calles de Nueva York. Las víctimas eran parejas jóvenes y los crímenes no cesaron hasta que meses después, en agosto de 1977, David Berkowitz fue detenido y confesó ser el culpable. El periodista Maury Terry, por aquel entonces redactor de la revista interna de IBM, comenzó a seguir el caso y pasó décadas intentando demostrar que Berkowitz pertenecía a una red ocultista que estaba detrás de estos asesinatos, así como de otros sucedidos en Dakota del Norte y California.

Con imágenes de la época y entrevistas actuales a los policías que llevaron el caso, periodistas y uno de los supervivientes, este 'true crime' nos acerca todas las piezas del puzle que armó Maury Terry para responder a la gran pregunta: ¿actuó solo David Berkowitz como asegura la policía de Nueva York o hubo otros asesinos que nunca fueron investigados?

Título original: The Sons of Sam: A Descent Into Darkness

Un falsificador entre mormones (Netflix)

Salt Lake City, 1985. Tres bombas caseras estallaron causando la muerte de dos personas e hiriendo de gravedad a una tercera. Esta última víctima era Mark Hofmann, un reconocido coleccionista de documentos antiguos, en su mayoría ligados a la Iglesia mormona, como la cuestionada ‘Carta Salamandra’.

En el interior de su coche, prácticamente destruidos, se encontraron numerosas cartas y escritos, lo que hizo que los mormones se sintieran amenazados. ¿Quién había cometido los atentados? ¿El culpable pretendía sembrar el pánico entre los practicantes de esta fe? ¿Quería hacer desaparecer los documentos que, supuestamente, daban una nueva visión de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días?

Dirigido por Jared Hess y Tyler Measom, y producido por Joe Berlinger, este documental dividido en tres episodios cuenta la historia de lo ocurrido desde la perspectiva de quienes vivieron el suceso en primera persona, como el socio de Hofmann, otros conocidos coleccionistas, especialistas en falsificaciones del FBI o los investigadores del caso.

Una mirada completa a uno de los crímenes más impactantes y conocidos que han tenido lugar entre la comunidad mormona, así como al cerebro criminal que estaba detrás de todo.

Título original: Murder Among the Mormons

Reza, obedece, mata (HBO)

El documentalista sueco Henrik Georgsson sigue a los periodistas Martin Johnson y Anton Berg (productores también de este 'true crime') en su investigación del asesinato de una joven y el intento de homicidio de otro vecino de la localidad de Knutby, núcleo de una congregación pentecostal dirigida por la denominada 'Novia de Cristo', Åsa Waldau.

Esta cinta escandinava cuenta, como reclamo principal, con los testimonios de Helge Fossmo, condenado como autor intelectual del asesinato de su mujer, y de Sara Svensson, la autora material del mismo. También, a lo largo de los seis capítulos de los que se compone, se entrevista a diferentes personas que formaron parte de la secta, incluido el exmarido de Waldau.

Bajo la premisa de que Fossmo y Svensson tenían una relación extramatrimonial y que él, mediante SMS anónimos le dijo a ella que debía matar a su mujer y al marido de otra de sus amantes "porque era un mandato divino", el documental sumerge al espectador en esa espiral de manipulación por parte de la líder y los pastores de este movimiento religioso.

Seis horas en las que los periodistas muestran las nuevas pruebas halladas y entrevistan a policías, juristas, así como a psicólogos y psiquiatras que explican cómo era el estado mental de Svensson en el momento de cometer ambos delitos. El relato siembra la duda sobre si fue Helge Fossmo quien animó a Sara Svensson a cometer los crímenes o fue "la novia de Cristo", Åsa Waldau, la instigadora de los mismos.

Título original: I blind tro

Acosador nocturno: a la caza de un asesino en serie (Netflix)

Richard Ramirez es, junto a Ted Bundy, uno de los asesinos en serie estadounidenses más conocidos. Su personaje ha dado para casi una docena de películas basadas o inspiradas en él, otras tantas canciones, e incluso es protagonista de la novena temporada de 'American Horror Story'.

Este 'true crime', con Tiller Russell tras las cámaras, repasa al detalle cada uno de los sucesos ocurridos en Los Ángeles en 1985. La ciudad se preparaba para los Juegos Olímpicos que tendrían lugar un año después y, aunque los índices criminales habían bajado, dos detectives, Gil Carrillo y Frank Salerno, a la postre los líderes de la investigación policial, vieron que el modus operandi de varios asesinatos coincidía. Había un asesino en serie en LA. Comenzaba así la caza del asesino.

Durante los cuatro capítulos, y gracias a los testimonios de Carrillo, Salerno, familiares de las víctimas, así como reporteros y productores de noticias de aquel entonces, el espectador consigue la respuesta a algunas preguntas interesantes: ¿cómo llegó la policía hasta él? ¿Cómo fue la cobertura periodística del caso? Y, más importante, ¿cuál fue el papel de la ciudadanía?

Título original: Night Stalker: The Hunt for a Serial Killer

Escena del crimen: desaparición en el hotel Cecil (Netflix)

El hotel Cecil está en pleno centro de Los Ángeles. Es un lugar que puede resultar muy apetecible para cualquier turista por estar en pleno Historic Core y cerca de lugares como el Fashion District, el OUE Skyspace o el Staples Center (el pabellón donde juegan los Lakers). El problema es que la zona donde se encuentra el hotel, denominada 'Skid row', dista mucho de los paseos con palmeras, casoplones de famosos y bulevares llenos de tiendas que los viajeros desearían encontrar.

La historia del hotel Cecil, que desde hace ya 8 años se anuncia como 'Stay on main' (aunque el cartel antiguo sigue en la fachada), se remonta a su inauguración en el año 1927. Desde entonces ha sido escenario de decenas de suicidios, asesinatos y ha dado cobijo a asesinos como Jack Unterweger o Richard Ramirez (el 'Night Stalker' del 'true crime' recomendado anteriormente).

A lo largo de los cuatro capítulos, Joe Berlinger, su director, nos remonta a ese pasado de esplendor del que fuera uno de los hoteles más modernos y ostentosos, pasando por las décadas de mayor decadencia hasta llegar a nuestros días. Fue a principios de 2013 cuando una joven canadiense de 21 años desapareció mientras se hospedaba en el Cecil. El vídeo de vigilancia de uno de los ascensores, que se hizo viral a las pocas horas de publicarse, mostraba a Elisa Lam en un evidente estado de nerviosismo, pareciendo esconderse de alguien. Días después, su cuerpo fue hallado en uno de los tanques de agua ubicado en la azotea del edificio.

Berlinger muestra los testimonios de los inspectores del caso, varios trabajadores, incluyendo a la entonces directora del hotel, 'youtubers' fans de las teorías de la conspiración y algún huésped habitual de la época de los 80 y los 90. El cineasta teje así un relato con el hotel como centro de una historia que tiene a la joven Elisa Lam como última coprotagonista. ¿Qué le ocurrió? ¿Fue un suicidio, un accidente o un homicidio?

Título original: Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel

