30 años de la mejor comedia: Rowan Atkinson, de ‘Mr. Bean’ a ‘El hombre contra la abeja'

Aunque para algunos Rowan Atkinson ya era conocido en los años 80, después de cocrear junto a Richard Curtis (guionista de Cuatro bodas y un fueral) la serie británica La víbora negra, la popularización internacional del inglés se producía en los años 90 con la emisión de Mr.Bean, con la que el humor british más absurdo daría la vuelta al mundo. Un personaje poco hablador, que se basaba realmente en el de Monsieur Hulot, con una enorme fama en los años 50. Ahora, Atkinson celebra las más de tres décadas de la serie, con el estreno de su nueva ficción en Netflix: El hombre contra la abeja.

Sus inicios en la industria y su fama internacional

Aunque Atkinson se licenciaba de Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Newcastle y estudiaba un máster en The Queen's College de Oxford, su pasión por la comedia llegaba pronto a su vida. Después de despuntar a finales de los 70, principios de los 80, con el programa de sketches Estas no son las noticias de las nueve, este afianzaba su amistad con Curtis, con el que ya había colaborado en el programa de radio de 1979 The Atkinson People. Ambos realizarían las cuatro temporadas- emitidas en diferentes etapas- de la serie de corte histórico La víbora negra, así como una TV Movie y varios cortometrajes sobre este universo. Una sátira repleta de humor.

Entre medias de La víbora negra, Atkinson concebiría a su mayor personaje hasta el momento: Mr. Bean. Un programa que llegaría a ser emitido hasta en 200 países y se forjaba en la mente de Atkinson una década atrás, quien tras su presentación en 1990 nunca abandonaría al actor. Desde entonces hemos podido disfrutar de la serie original- emitida hasta 1995-, diversos cortometrajes y ficciones de animación, películas (como Las vacaciones de Mr. Bean) o incluso su participación en espectáculos como la gala inaugural de los JJ OO de Londres 2012.

El personaje nos dejaba así su amor por el osito Teddy y por su coche MINI. Un amor por los automóviles que también se trasladaba a la vida real, puesto que Atkinson ama los coches deportivos, que han estado a punto de ocasionarle una gran tragedia tras dos accidentes graves en 2008 y 2011.

Situaciones cotidianas llevadas al extremo

Mr. Bean se presentaba así como un personaje que se enfrenta a numerosas desgracias, que podrían las situaciones empujadas al extremo de cualquier persona torpe. Un hecho en el que radicaba gran parte de su encanto. Esta fórmula continuaría siendo explotado por Atkinson a lo largo de los años, quien también incursionaba en películas recordadísimas como Ratas a la carrera, Johnny English, Scooby-Doo o Love, Actually, convirtiéndose en uno de los actores cómicos más queridos en todo el mundo.

Ahora, Atkinson repite fórmula en El hombre contra la abeja, que posterga el espíritu de los sketches de Mr. Bean. La historia se impregna del icónico personaje de traje marrón a través de la historia de Trevor, quien debe cuidar una mansión en la que no contaba con la presencia de una molesta abeja. El insecto pondrá a prueba a Atkinson y la capacidad que tiene el emplazamiento para albergar una destrucción masiva en un épico enfrentamiento.

La serie creada por el propio Atkinson junto a William Davies antecede al nuevo proyecto que el británico está preparando sobre Mr. Bean, del que tan solo se sabe que será una serie. Además, este también forma parte estas semanas del reparto de la nueva versión de Wonka, donde aparece junto a Timothée Chalamet, Olivia Colman y Sally Hawkins. Atkinson continúa más presente que nunca.

