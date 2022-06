20 miniseries de Disney+ para hacer una maratón

El rápido consumo del formato miniserie ha originado que las plataformas cada vez apuesten por estas producciones, que enganchan a millones de espectadores en todo el mundo. Disney+ ha sido una de las últimas compañías en apostar por algunas de las ficciones cortas de su conglomerado audiovisual, que abarca algunos de los nuevos trabajos de Marvel, Lucasfilm, Hulu, FX o National Geographic.

En CINEMANÍA hacemos un repaso por 20 miniseries de Disney+, que conquistarán a los espectadores.

Pam & Tommy



Duración: 5h 40min

Esta miniserie creada por Robert D. Siegel (guionista de El luchador) aborda la historial real de la tormentosa relación sentimental de Pamela Anderson y Tommy Lee, quienes son interpretados por unos inmensos Lily James y Sebastian Stan. Un fiel reflejo de sus locuras: desde su casamiento, tan solo 96 horas después de conocerse, al controvertido sex tape que dio la vuelta al mundo.

Tráiler de Pam & Tommy, serie de Disney+ Tráiler de Pam & Tommy, serie de Disney+

The Beatles: Get Back



Duración: 7h 48min

Cuando creíamos que ya habíamos visto todo sobre los Beatles, la docuserie de Peter Jackson revela metraje inédito sobre el cuarteto de Liverpool. La producción ofrece material sobre las grabaciones del álbum Let It Be, el último concierto en directo del grupo y los conflictos ocasionados por su mánager Allen Klein.

Dopesick: Historia de una adicción



Duración: 8h 12min

Basada en el libro Dopesick: Dealers, Doctors and the Drug Company that Addicted America de Beth Macy, la miniserie nos sitúa en el epicentro de la lucha contra la adicción a los opioides que se libra en Estados Unidos. Una trepidante contienda que nos hace viajar por las juntas de la sala de Purdue Pharma, los despachos de la DEA y una comunidad minera del estado de Virginia.

Bruja Escarlata y Visión

Duración: 5h 50min

La apuesta más desquiciante y maravillosa de Marvel Studios (así, en general, y contando también las pelis) tiene a una aplastante Elizabeth Olsen escabulléndose del duelo en las sitcoms de su niñez. Paul Bettany pasado por el filtro retro o la aparición sorpresa de Evan Peters son puro disfrute marvelita, pero Kathryn Hahn y su Agatha cantarina dominan la fantasía suburbana. Una visita previa y fundamental antes de continuar con la película Doctor Strange en el multiverso de la locura.

Este viernes 15 de enero llega a Disney+ 'Bruja Escarlata y Visión', la primera de las muchas series del Universo Marvel que se estrenarán en el servicio de streaming. Enmarcada en el formato clásico de las 'sitcom', la pareja de Vengadores interpretados por Elizabeth Olsen y Paul Bettany se enfrenta a una vorágine de realidades alternativas en una producción que promete revolucionar la franquicia y que aterriza en la plataforma en un momento en el que no son pocas las ocasiones -desde la pandemia hasta el más reciente asalto al Capitolio- la realidad se empeña en superar a la ficción.(Fuente: Europa Press/Marvel) Este viernes 15 de enero llega a Disney+ 'Bruja Escarlata y Visión', la primera de las muchas series del Universo Marvel que se estrenarán en el servicio de streaming. Enmarcada en el formato clásico de las 'sitcom', la pareja de Vengadores interpretados por Elizabeth Olsen y Paul Bettany se enfrenta a una vorágine de realidades alternativas en una producción que promete revolucionar la franquicia y que aterriza en la plataforma en un momento en el que no son pocas las ocasiones -desde la pandemia hasta el más reciente asalto al Capitolio- la realidad se empeña en superar a la ficción.(Fuente: Europa Press/Marvel)

Anna

Duración: 5h 45min

El italiano Niccolò Ammaniti (El milagro) estrenaba a través de Sky Italia la miniserie Anna, en la que una chica siciliana de 13 años lucha contra un virus que ha matado a todos los adultos de la isla. Un asunto tremendamente de actualidad estos años. La serie disponible en Disney+ está protagonizada por una jovencísima Giulia Dragotto.

Helstrom

Duración: 8h 37min

Miniserie creada para Hulu por Paul Zbyszewski sobre el universo marvelita. La ficción nos presenta a Daimon y Satana Hellstrom, los personajes conocidos por los lectores de los cómics, dos hijos de un misterioso y poderoso asesino en serie. Ambos tendrán que rastrear con sus habilidades lo peor de la humanidad. Tom Austen (Misfits) y Sydney Lemmon (Succession) interpretan a este dúo protagonista.

O.J.: Made in America

Duración: 7h 47min

Miniserie documental de cinco episodios que recoge el ascenso a la gloria y la caída repentina del jugador de fútbol americano O.J. Simpson. Un personaje enjuiciado por los supuestos asesinatos de su ex mujer y su amigo, cuyo caso se convertiría en uno de los más seguidos por la población estadounidense. Ezra Edelman (Magic & Bird) se encuentra detrás de esta producción.

The Dropout: Auge y caída de Elizabeth Holmes



Duración: 6h 43min

Biopic sobre Elizabeth Holmes, la multimillonaria más joven de la Historia, que conquistó a figuras como Steve Jobs. Detrás de la imagen de la joven emprendedora y fundadora de Theranos se encontraba una verdadera estafadora, quien fue descubierta en su engaño sobre un presunto artefacto milagroso. Amanda Seyfried interpreta a la protagonista, en la miniserie creada por Elizabeth Meriwether (New Girl).

Tráiler de 'The Dropout: Auge y caída de Elizabeth Holmes' Tráiler de 'The Dropout: Auge y caída de Elizabeth Holmes'

Caballero Luna

Duración: 4h 47 min.

Una producción en la que conocíamos por primera vez en el MCU a Caballero Luna, interpretado por Oscar Isaac, un personaje que lucha contra un trastorno de identidad disociativo y recibe los poderes de un dios egipcio. Una serie de habilidades mágicas que pueden ser tan beneficiosas como dañinas. El reparto también cuenta con el impresionante Ethan Hawke y el desaparecido Gaspard Ulliel.

Marvel Studios ha lanzado el primer tráiler completo de Moon Knight (Caballero Luna), su nueva serie para Disney+. Una producción protagonizada por Oscar Isaac como el desequilibrado Steven Grant/Marc Spector, un hombre que sufre trastorno de disociación de la personalidad, y que verá la luz en el servicio de streaming el próximo 30 de marzo.(Fuente: Marvel) Marvel Studios ha lanzado el primer tráiler completo de Moon Knight (Caballero Luna), su nueva serie para Disney+. Una producción protagonizada por Oscar Isaac como el desequilibrado Steven Grant/Marc Spector, un hombre que sufre trastorno de disociación de la personalidad, y que verá la luz en el servicio de streaming el próximo 30 de marzo.(Fuente: Marvel)

Obi-Wan Kenobi



Duración: en emisión

Aún están a tiempo de reengancharte a la nueva miniserie del universo Star Wars, que recupera a Ewan McGregor en el papel del Jedi Obi-Wan Kenobi, en una historia que comienza 10 años después de los dramáticos sucesos acontecidos en La venganza de los Sith. Una ficción que supone el regreso a la franquicia también de Hayden Christensen.

Tráiler final de 'Obi-Wan Kenobi' Tráiler final de 'Obi-Wan Kenobi'

Ojo de Halcón

Duración: 4h 42 min

Ojo de Halcón se ambienta poco después del punto y aparte que supuso Vengadores: Endgame, y nos presenta a Clint Barton (Jeremy Renner) tratando de recuperar el tiempo perdido con su familia en vísperas de Navidad. El chasquido de Thanos provocó que toda ella fuera borrada de la existencia y, por tanto, que el Vengador sucumbiera a un lado oscuro del que solo atinó a sacarle su mejor amiga Natasha Romanoff (Scarlett Johansson). Una serie en la que conocerá a Hailee Steinfeld como Kate Bishop y tendrá que enfrentarse a los problemas ocasionados por él mismo en el pasado.

Tráiler: Ojo de Halcón Tráiler: Ojo de Halcón

The Imagineering Story



Duración: 6h

Los grandes secretos del universo de los parques de atracciones de Disney quedaban al descubierto en la miniserie documental dirigida por Leslie Iwerks (League of Legends: Origins), que cuenta con las intervenciones de personalidades de la talla de John Lasseter, Bob Iger, Richard M. Sherman, Jane Goodall o Matt Fowler, entre otros muchos.

Devs

Duración: 6h 49min

En unos días en los que Alex Garland vuelve a ser noticia por el lanzamiento del tráiler de Men, su serie de ciencia ficción Devs continúa triunfando en las plataformas. Aunque la ficción era distribuida inicialmente en España por HBO, ahora también está disponible en su casa: Disney+. La serie era creada por FX y suponía una creativa e imaginativa producción, centrada en una ingeniería informática y su investigación sobre los mayores secretos del universo.

En Puntas



Duración: 4h 33 min

Docuserie de seis episodios que visibiliza la dura vida de los alumnos de la School of American Ballet de Nueva York, una serie de jóvenes brillantes a los que la cineasta Larissa Bills grabó durante toda una temporada. Una verdadera lucha por conseguir los sueños vitales y profesionales.

M.O.D.O.K

Duración: 4h 16 min

Serie de animación de Marvel que sigue al supervillano M.O.D.O.K, quien durante mucho tiempo ha perseguido su sueño de conquistar el mundo. Después de muchos años de grandes fracasos en su lucha contra los héroes más poderosos de la Tierra, este sufre los avatares de la vida diaria en su crisis de la mediana edad. La ficción está firmada por los realizadores Eric Towner y Alex Kramer.

The Head

Duración: 5 h 14 min

El thriller de supervivencia que inicialmente estaba disponible en HBO, puede disfrutarse a través de Disney+ en España. Una producción de Hulu, MediaPro y HBO Asia en la que encontramos al actor Álvaro Morte (La casa de papel) bajo las órdenes una vez más de Àlex Pastor y David Pastor. Una ficción que nos traslada a la estación internacional Polaris VI, en la Antártida. Allí un reducido grupo de científicos de varios países se encarga de que funcione la base durante la larga noche polar, pero en mitad del invierno todos dejarán de comunicarse con el exterior...

El colapso

Duración: 2h 12 min

Aunque en España la serie francesa la conocíamos a través de Filmin- donde aún continúa disponible-, Disney+ también cuenta en su catálogo con la misma. Una oportunidad de oro para visitar la producción creada por el colectivo Les Parasites que, en episodios autoconclusivos estrictamente grabados en plano secuencia, sigue a diversos personajes que asisten al colapso del sistema social y económico tal y como lo conocemos.

Néboa

Duración: 8h 7 min

Disney+ también cuenta con la miniserie coproducida por RTVE, protagonizada por Emma Suárez, Isabel Naveira, Alba Galocha o Nancho Novo, entre otros. Una ficción de ocho episodios que se ambienta en la primera noche de carnaval en la isla de Néboa (Galicia), donde aparece el cadáver de una adolescente. Un lugar rodeado de leyendas, donde ya habían aparecido en el pasado varios casos así e iban ligados a otra serie de cruentos asesinatos. Una contrarreloj para que la Guardia Civil descubra qué sucede realmente.

TRON: La resistencia

Duración: 7 h. 58 min

Serie de animación compuesta de una temporada de 19 episodios cortos. Ganadora de dos premios Annie en 2012, TRON: La resistencia cuenta la historia de Beck, un programa joven que se convierte en el líder hábil de una revolución dentro de La Red. Un nuevo capítulo en la franquicia TRON, creado por Steven Lisberger, director del filme original, y Bonnie Macbird.

High Fidelity

Duración: 5h 9 min

Creada para Disney+, pero trasplantada a Hulu tras la compra de este servicio de VOD por parte de la Casa del Ratón, High Fidelity seguía las líneas maestras de la película original Alta fidelidad, ofreciéndonos un vistazo a la ruinosa vida sentimental del propietario de una tienda de discos. Solo que ese personaje, interpretado por John Cusack en el filme de Frears, pasaba aquí a ser una mujer afroamericana interpretada por Zoë Kravitz. Una ficción que se quedaba en miniserie tras no conseguir su renovación en la plataforma.

