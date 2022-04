15 miniseries para ver en el puente de mayo 2022

La celebración del Día Internacional de los Trabajadores (domingo, 1 de mayo) ha provocado la traslación de esta fecha al próximo lunes, en hasta seis comunidad autónomas de España. Una festividad que coincide también con el Día de la Comunidad de Madrid y ha provocado que el fin de semana se alargue. Una ocasión ideal para hacerte una maratón con las miniseries del momento.

The Dropout

Biopic sobre Elizabeth Holmes, la multimillonaria más joven de la Historia que conquistó a figuras como Steve Jobs. Detrás de la imagen de la joven emprendedora y fundadora de Theranos se encontraba una verdadera estafadora, quien fue descubierta en su engaño sobre un presunto artefacto milagroso. Amanda Seyfried interpreta a la protagonista en la miniserie creada por Elizabeth Meriwether (New Girl).

Dónde verla: Disney+

Tráiler de 'The Dropout: Auge y caída de Elizabeth Holmes' Tráiler de 'The Dropout: Auge y caída de Elizabeth Holmes'

Anatomía de un escándalo

Miniserie británica creada por David E. Kelly (Big Little Lies) y Melissa James Gibson (House of Cards) que adapta un bestseller de Sarah Vaughan y no debe ser confundida con la dupla Un escándalo muy inglés y Un escándalo muy británico. Esta historia narra la acusación de violación vertida contra un ministro británico (interpretado por Rupert Friend), por parte de su ayudante (Naomi Scott) con la que tuvo una relación. Un conflictivo caso al que se suma Sienna Miller en el papel de la esposa afligida, probablemente lo mejor de la serie.

Dónde verla: Netflix

Los herederos de la tierra

Secuela de la exitosa La catedral del mar, que una vez más se adentra en el universo literario medieval creado por Ildefonso Falcones. Los actores Yon González, Elena Rivera, Rodolfo Sancho y Michelle Jenner encabezan el reparto de la nueva serie de época original de Netflix y Atresmedia. La producción española se traslada a la Barcelona de 1387, donde Hugo Llor es un joven de 12 años que pasa el mayor tiempo en las calles. Su sueño es convertirse en constructor de barcos, pero su vida no es nada fácil y su madre se ve obligada a alejarse de él.

Dónde verla: Netflix

Sentimos las molestias



Unos inmensos Antonio Resines y Miguel Rellán protagonizan la nueva serie firmada por Juan Cavestany y Álvaro Fernández Armero, quienes ya colaboran con anterioridad en la serie Vergüenza. Sentimos las molestias narra la historia de Rafael Müller, un aclamado director de orquesta, y Rafael Jiménez, una vieja estrella del rock. Después de varias décadas de amistad, los dos intentan encajar en un mundo que insiste en que ambos se retiren. Un reflejo de lo bueno y lo malo del paso del tiempo.

Dónde verla: Movistar+

Tráiler de 'Sentimos las molestias' Tráiler de 'Sentimos las molestias'

El turista

Jamie Dornan (Cincuenta sombras de Grey) interpreta a un hombre con amnesia en el nuevo thriller escrito por Harry Williams y Jack Williams, que firmaban con anterioridad los libretos de Liar y la versión española Mentiras. El joven sin memoria intenta averiguar quién es y por qué intentan acabar con su vida, lo que provoca que se encuentre con una serie de personas que hacen que dude si realmente quiere descubrir la verdad.

Dónde verla: HBO Max

Roar

Nicole Kidman, Cynthia Erivo y Issa Rae, entre otras féminas, protagonizan a través de ocho episodios la serie creada por Liz Flahive y Carly Mensch, los showrunners también de GLOW. Roar supone la historia de 8 mujeres que exploran diversos enfoques sobre los roles de género, la autonomía y la identidad a través de esta comedia.

Dónde verla: Apple TV+

Gaslit

Drama político ambientado en los años 70, que aborda la historia real de Martha Mitchell, interpretada por la sonrisa de América, Julia Roberts. Una figura célebre de Arkansas y esposa de John Mitchell (Sean Penn), Fiscal General del presidente Richard Nixon. Una de las mujeres claves en la imputación del mandatario en el Watergate, pese a su afiliación política y el tambaleo de su vida al completo.

Dónde verla: Starz y Rakuten TV

La ciudad es nuestra

David Simon y George Pelecanos regresan a las calles de Baltimore después de su célebre serie The Wire, una de las grandes series de todos los tiempos. La miniserie basada en hechos reales aborda la muerte en extrañas circunstancia de Freddie Gray, un joven negro bajo la custodia policial en una ola de disturbios. En mitad de este clima, las autoridades se enfrentan a una conspiración criminal sin precedentes en el propio departamento de policía. Jon Bernthal, Treat Williams y Josh Charles protagonizan la serie.

Dónde verla: HBO Max

Ni una palabra

Nueva adaptación de las novelas de Harlan Coben, que siguen los pasos en Netflix de El inocente, No hables con extraños o Quédate a mi lado. En esta ocasión, Ni una palabra nos lleva al caso de una desaparición de un joven de 18 años en una urbanización de mucho dinero. Su repentino desvanecimiento ocurre poco después de la muerte de su amigo, algo que causará un verdadero revuelo en el lujoso emplazamiento situado en Varsovia y destapará muchas confidencias de sus vecinos.

Dónde verla: Netflix

WeCrashed

Basada en hechos reales, esta ficción acude a la historia repleta de una ambición desmedida y una caída estrepitosa para la startup WeWork. Un lugar que pasó de ser una marca de coworking millonaria en todo el mundo a una verdadera ruina, Jared Leto y Anne Hathaway se sitúan así en los principales roles de esta ficción que pretende explicar el desastre.

Dónde verla: Apple TV+

¿Sabes quién es?

La célebre Toni Collette protagoniza el nuevo thriller de Minkie Spiro, quien trabajaba con anterioridad en La conjura contra América. La extraña visita a un centro comercial de una madre y su hija saca el lado más violento de la matriarca, el inicio de una serie de revelaciones. La serie también cuenta con la presencia de Bella Heathcote, Jessica Barden, Nicholas Burton y Winston Cooper. Se trata de la adaptación de la novela homónima de Karin Slaughter.

Dónde verla: Netflix

Caballero Luna

Después de Loki o Bruja Escarlata y Visión, el MCU ofrece la posibilidad de conocer a un personaje aún inédito para gran parte del público: Caballero Luna. La serie de 6 episodios emite su episodio final el próximo 4 de mato. Oscar Isaac (Ex Machina, Dune) interpreta a Steven Grant, un hombre que trabaja en un museo y que empieza a tener extraños recuerdos que no puede controlar. Un trastorno disociativo por el cual tiene varias personalidades encerradas en sí mismo, y una de ellas está poseída nada menos que por un dios egipcio.

Dónde verla: Disney+

Marvel Studios ha lanzado el primer tráiler completo de Moon Knight (Caballero Luna), su nueva serie para Disney+. Una producción protagonizada por Oscar Isaac como el desequilibrado Steven Grant/Marc Spector, un hombre que sufre trastorno de disociación de la personalidad, y que verá la luz en el servicio de streaming el próximo 30 de marzo.(Fuente: Marvel) Marvel Studios ha lanzado el primer tráiler completo de Moon Knight (Caballero Luna), su nueva serie para Disney+. Una producción protagonizada por Oscar Isaac como el desequilibrado Steven Grant/Marc Spector, un hombre que sufre trastorno de disociación de la personalidad, y que verá la luz en el servicio de streaming el próximo 30 de marzo.(Fuente: Marvel)

SurrealEstate



Un equipo de especialistas, una serie de bienes inmobiliarios y numerosos problemas poco convencionales que dificultan las ventas. Estos son los ingredientes de la trepidante ficción sobre casas encantadas y expulsiones demoníacas. Tras las investigaciones más complejas encontramos a Tim Rozon (Wynonna Earp) y Sarah Levy (Schitt's Creek), quien bien podrían ser los Mulder y Scully de la nueva era.

Dónde verla: Movistar+

La mujer de la casa de enfrente de la chica en la ventana

Divertidísima parodia sobre el universo de los thrillers, que cuenta al frente con Kristen Bell (Veronica Mars) y Tom Riley (The Nevers). Con precedentes como La chica del tren (Paula Hawkins, 2015) y La mujer en la ventana (AJ Finn, 2018), esta versión cómica está dirigida por Rachel Ramras, Hugh Davidson y Larry Dorf , creadores de Nobodies.

Dónde verla: Netflix

Las cintas de John Wayne Gacy

Del ganador del Emmy y nominado al Óscar Joe Berlinger (Conversaciones con asesinos: Las cintas de Ted Bundy) llega ahora Conversaciones con asesinos: Las cintas de John Wayne Gacy. A través de tres episodios, la ficción recoge la historia de un hombre que se codeaba con la élite tras su máscara, mientras que detrás de ella se escondía un sádico asesino en serie.

Dónde verla: Netflix

