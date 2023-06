El final de Manifest llega a Netflix después de cinco años en antena y algún que otro conflicto con su renovación en la plataforma, un estreno que coincide también con el desenlace de la comedia romántica Valeria y el estreno de la serie japonesa, basada en hechos reales, Los días. Pero, el gigante rojo del streaming no es el único que presenta novedades estos días, con la apuesta por ficciones como Deadloch, Lujuria o Chino americano.

A continuación, 10 series recomendadas para ver este fin de semana en Netflix, Amazon, HBO y otras plataformas.

Los días (Netflix)

Basada en el libro On the Brink: The Inside Story of Fukushima Daiichi, escrito por el periodista Ryûshô Kadota, la serie recoge uno de los desastres naturales verídicos más trágicos en la historia de Japón. En 2011, el tsunami producido en las costas del país del Sol Naciente provocaron problemas en la central nuclear de Fukushima. Ahora, esta serie dirigida por Hideo Nakata (The Ring (El círculo) y Masaki Nishiura (First Class) aborda la historia de los implicados en esta tragedia en tierra.

Inside No. 9 8T (Filmin)

Esta antología de la BBC repleta de plot twist y mucho humor negro regresa con nueva temporada, creada de nuevo por los actores y guionistas Reece Shearsmith (The League of Gentlemen) y Steve Pemberton (Killing Eve). La octava tanda de episodios llega a España a través de Filmin, con seis nueve capítulos que abordarán desde algunas peligrosas citas online a la mala suerte de algunos en viernes 13.

Rabo de Peixe (Netflix)

En 2001, un barco con un cargamento de hasta tres toneladas de cocaína zozobró en las costas del archipiélago de las Azores, Portugal, provocando que un narcotraficante escondiera la droga atada a unas redes en el mar. La mala suerte quiso que los fardos reflotaran y acabaran en las despensas de los vecinos de la localidad de Rabo de Peixe, quienes creyeron que se trataba de harina y comenzaron a usarla como tal. Una historia real que ahora llega a Netflix protagonizada por José Condessa (Extraña forma de vida), Helena Caldeira (Queridos Papás) y Rodrigo Tomás (Terra Nova), entre otros.

Lujuria (SkyShowtime)

La serie nórdica de Frans Wiklund ha logrado captar a un numeroso grupo de seguidores, que han quedado atrapados ante la historia de Anette (Sofia Helin) y sus tres amigas, quienes forman parte de un estudio del gobierno de Suecia para conocer datos sobra la vida sexual de las mujeres de 40 años. Una comedia sobre el paso del tiempo y la búsqueda de libido, en un mundo muy frustrante.

Manifest 4T-Parte 2 (Netflix)

2 de junio. 2 de junio. 2 de junio. "El mundo se está acabando y sabemos cuándo", afirma el personaje de Josh Dallas en el tráiler de esta segunda parte. Netflix estrena el desenlace de una serie que en 2013 nos presentó a los pasajeros de un avión, quienes respiraban aliviados al conseguir aterrizar tras un vuelo angustiante y lleno de turbulencias solo para descubrir que, aunque para ellos solo habían pasado unas horas, para el resto del mundo llevaban muertos 5 años. La ficción creada por Jeff Rake (Los misterios de Laura) tendrá que cerrar ahora todas las tramas.

La chica de la limpieza 2T (HBO Max)

Elodie Yung (Daredevil) encabeza el reparto de la ficción creada por Miranda Kwok, guionista y productora de Los 100 y Spartacus. Una ficción que se ha transformado en una verdadera sensación en HBO Max con el estreno de su segunda temporada. La serie narra la historia de una doctora camboyana que llega a EE UU para que su hijo reciba un tratamiento que puede salvar su vida, pero el sistema le falla y ella decide infringir la ley para evitar la tragedia.

Valeria 3T (Netflix)

La serie de Netflix basada en las novelas de Elísabet Benavent y protagonizada por Diana Gómez, Paula Malia, Silma López y Teresa Riott regresa con una tercera y última temporada, cuyos nuevos episodios se estrenarán en la plataforma el viernes 2 de junio. En esta ocasión, nos reencontraremos con Valeria como una escritora de éxito que por fin lleva una relación "relajada" con Víctor (Maxi Iglesias). Aunque quizás sea demasiado "relajada" para lo que ella busca...

Deadloch (Prime Video)

La localidad australiana de Deadloch, situada en Tasmania, se verá en problemas cuando, durante los preparativos del Festival de Invierno, aparezca el cadáver de un hombre. Un caso para el que dos investigadoras con personalidades totalmente opuestas deban trabajar juntas para resolver el caso, interpretadas por las actrices Kate Box (Desplazados) y Madeleine Sami (Super City).

Chino americano (Disney+)

Basada en la novela homónima de Gene Luen Yang , Chino americano cuenta la historia de Jim Wang (Ben Wang), un adolescente que hace malabares con su vida social en el instituto y la familiar como inmigrante en EE UU. Su vida cambia de raíz cuando aparece un nuevo estudiante extranjero en su escuela. La ficción cuenta con Michelle Yeoh, Huy Quan y Stephanie Hs, protagonistas de la oscarizada Todo a la vez en todas partes, bajo la dirección de Destin Cretton (Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos).

Pequeñas cosas hermosas (Disney+)

Kathryn Hahn (Bruja Escarlata y Visión, Transparent) protagoniza esta miniserie en la que interpreta a una mujer que inesperadamente se convierte en Dear Sugar, una columnista anónima que da consejos a la gente en un momento en el que su vida se está desmoronando. Una hilarante dramedia que también cuenta con la presencia de Tanzyn Crawford (Servant), Quentin Plair (Bienvenidos a Chippendales) y Tijuana Ricks (Billions).

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.