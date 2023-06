A las puertas del verano, el streaming sigue creciendo con grandes estrenos como la sexta temporada de la joya de la ciencia ficción Black Mirror, la segunda temporada de la multipremiada Colegio Abbott o la serie más personal de Tom Holland, The Crowded Room.

Entre las series españolas encontramos la resurrección de la serie de TV3 Citas, que ahora llega con una tercera temporada a Prime Video, la segunda temporada de Rapa o la docuserie sobre el asesino de la baraja, que a comienzos de los 2000 conmocionó a la sociedad patria.

A continuación, las 10 series recomendadas para ver este fin de semana en Netflix, Amazon, HBO y otras plataformas.

Citas Barcelona (Prime Video)

Entre 2015 y 2016, la emisión de Citas hizo posible que se transformara en una de las ficciones insignia de TV3. Una serie centrada en sus tramas amorosas, con Barcelona de telón de fondo, que promulgaba el uso del catalán y creaba un romanticismo hacia esta lengua. Ahora, Prime Video la recupera en una tercera temporada, que ha contado con la presencia de los actores Laia Costa, Miguel Ángel Muñoz, Pablo Rivero, Carmen Machi, Belén Cuesta, Iván Massagué o Carlos Cuevas, entre otros.

Black Mirror 6T (Netflix)

La serie de ciencia ficción creada por Charlie Booker regresa a Netflix con cinco nuevos capítulos, que cuentan entre sus protagonistas con los actores Aaron Paul, Salma Hayek, Michael Cera y Kate Mara. Tras estos episodios encontramos a cineastas de la talla de Ally Pankiw (Feel Good), Sam Miller (Podría destruirte), John Crowley (True Detective), Uta Briesewitz (The Wire) y Toby Haynes (Sherlock).

Rapa 2T (Movistar+)

Creada por por Pepe Coira y Fran Araújo, la serie de Movistar nos traslada de nuevo a Galicia en sus nuevos seis episodios. En esta ocasión, Maite (Mónica López) y Tomás (Javier Cámara) tendrán que ir a Ferrol para afrontar dos casos sin resolver. Uno hará que ella se adentre en el Arsenal, donde ha desaparecido una oficial; mientras que él tendrá que investigar un caso de asesinato a punto de prescribir.

Madre de alquiler (Netflix)

En pleno debate sobre la gestación subrogada y los vientres de alquiler, Netflix estrena la serie mexicana Madre de alquiler. Creada por Aída Aracely Guajardo (Rubí, Las tontas no van al cielo) y protagonizada por una debutante Shaní Lozano, la serie hace seguimiento a la historia de una mujer de origen modesto que se ve obligada a convertirse en una vasija, como madre de alquiler, para afrontar los pagos de su vida, mientras se involucra con una poderosa familia.

Colegio Abbott 2T (Disney+)

Sin demasiada repercusión mediática en España, pese a convertirse en una de las comedias más premiadas de los últimos años, Colegio Abbott regresa a Disney para aquellos que quieran reengancharse a esta hilarante ficción. Los maestros del Colegio Abbott vuelven a la carga para hacer frente a la dificultad actual de ser profesores, en un contexto que limita sus presupuesto y ante el desasosiego de sus alumnos. La ficción cuenta de nuevo en los papeles principales con Quinta Brunson (Single Parents), Tyler James Williams (The Walking Dead) y Janelle James (Crashing), entre otros.

Baraja, la firma del asesino (Netflix)

Cunde el terror en Netflix con la llegada de Baraja, la firma del asesino, la docuserie que relata la historia real de la sucesión de crímenes acontecidos en Madrid que mantuvieron en vilo tanto a la Policía Nacional como a la Guardia Civil durante los siete primeros meses del 2003. El asesino en serie que dejaba una carta de naipes junto a sus víctimas. La narración plasma al detalle todo el trabajo policial y lo que no se ha dado a conocer hasta ahora, bajo la dirección de Román Parrado (Salvados, 14 días con Víctor).

The Crowded Room (Apple TV+)

Basada en hechos reales, Tom Holland interpreta a Danny Sullivan, el protagonista inspirado en la historia de Billy Milligan. La serie comienza cuando este es arrestado después de estar implicado en un tiroteo inesperado en Nueva York, en 1979. Acompañan al británico en esta producción Amanda Seyfried (Chicas malas), Sasha Lane (Loki), Will Chase (Stranger Things) y Emmy Rossum (Shameless).

Este mundo no me hará mala persona (Netflix)

En 2021, el estreno de la serie de animación Cortar por la línea de puntos, inspirada en los cómics de Zerocalcare y creada por él mismo, tomó el pulso a la sociedad actual a través de las reflexiones vitales del artista protagonista y su subconsciente en forma de armadilla. Ahora, la serie cuenta con una segunda parte con Este mundo no me hará mala persona, donde un viejo amigo regresa al barrio tras años de ausencia y no reconoce nada del lugar en el que creció.

Outlander 7T (Movistar+)

El drama histórico basado en las novelas de Diana Gabaldon trae de regreso a Claire (Caitríona Balfe) y Jamie (Sam Heughan). La séptima temporada abordará la acusación falsa de asesinato de la protagonista, mientras Jamie y el joven Ian (John Bell) deben luchar juntos por salvarla. Todo mientras la Revolución Americana estalla.

Mayans M. C. 5T (HBO Max)



La serie que tiene lugar en el universo ficticio de Hijos de la anarquía (Sons of Anarchy), dos años y medio después de la original, estrena su quinta temporada. Creada por Kurt Sutter y Elgin James, se centra en los Mayans Motorcycle Club, los rivales (y más tarde aliados) de Reaper. Protagonizada por J. D. Pardo como Ezekiel "EZ" Reyes, finalizará su historia con esta última entrega. El sueño americano truncado de Reyes y sus ansias de venganza finalizan tras cinco años de lucha.

