Este fin de semana, la lluvia llega acompañada de algunos de las mejores ficciones del streaming, que hará que muchos disfruten de las mejores aventuras épicas desde el sofá de su casa. De la primera serie que Arnold Schwarzenegger protagoniza en su trayectoria a las nuevas series protagonizadas por Kate Winslet o Seth Rogen, pasando por el remake de Atracción fatal y el reencuentro del reparto de Todo a la vez en todas partes, el streaming viene cargado de novedades.

A continuación, 10 series recomendadas para ver este fin de semana en Netflix, Amazon, HBO y otras plataformas.

Fubar (Netflix)

Protagonizada por Arnold Schwarzenegger, Monica Barbaro (Top Gun: Maverick), Jay Baruchel (El aprendiz de brujo) y Gabriel Luna (The Last of Us), Fubar tiene por protagonistas a un padre y una hija que descubren que toda su relación se ha basado en una mentira, y que los dos son agentes encubiertos de la CIA. El showrunner de esta serie es Nick Santora, conocido por ser productor y guionista de Prison Break, así como por su papel como showrunner de Reacher.

Aunque parezca mentira, a Arnold Schwarzenegger aún le quedaba una casilla por tachar en su carrera: protagonizar una serie.

I am (COSMO)

I am... es una antología que ensalza el poder de la mujer, creada por el cineasta británico Dominic Savage (La búsqueda de la felicidad) para la cadena de televisión Channel 4. La ficción que comenzaba su emisión en 2019 contaba a lo largo de sus capítulos con actores como Gemma Chan (Eternals), Letitia Wright (Black Panther) o Paul Kaye (Juego de tronos). La tercera temporada, que recibía el nombre de I am Ruth, contaba con la presencia de la oscarizada actriz Kate Winslet, quien estaba muy bien acompañada en el reparto de su hija, Mia Threapleton.

Atracción fatal (SkyShowtime)

Nueva versión del clásico de los 80 protagonizado por Glenn Close y Michael Douglas, que ahora explora los temas del matrimonio y la infidelidad traídos a la actualidad. Una ficción que aborda ahora asuntos tan complejos como los trastornos de la personalidad y el control coercitivo. Joshua Jackson (Dawson crece) y Lizzy Caplan (Castle Rock) encabezan el reparto de esta ficción.

Platónico (Apple TV+)

Encabezada por los actores Seth Rogen (Supersalidos) y Rose Byrne (Troya), Platónico supone la nueva comedia romántica de Apple, creada por Francesca Delbanco (Amigos de la universidad). La serie aborda el reencuentro de unos viejos amigos con una conexión platónica después de años, quienes necesitan descubrir cómo encaja esa amistad en sus vidas mientras responden a la eterna pregunta: ¿pueden un hombre y una mujer ser simplemente amigos?

Chino americano, la serie (Disney+)

Basada en la novela homónima de Gene Luen Yang , Chino americano, la serie cuenta la historia de Jim Wang (Ben Wang), un adolescente que hace malabares con su vida social en el instituto y la familiar como inmigrante en EE UU. Su vida cambia de raíz cuando aparece un nuevo estudiante extranjero en su escuela. La ficción cuenta con Michelle Yeoh, Huy Quan y Stephanie Hs, protagonistas de la oscarizada Todo a la vez en todas partes, bajo la dirección de Destin Cretton (Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos).

The Clearing (Disney+)

Directo desde Australia, este thriller centra la acción en un culto secreto que reúne jóvenes para cumplir un oscuro cometido. No contarán con que la protagonista enfrentará su pasado para detener sus malvados planes. Basada en el libro homónimo de J. P. Pomare, The Clearing cuenta con los actores Teresa Palmer (Nunca apagues la luz), Guy Pearce (Memento), Erroll Shand (The Cult) y Anna Lise Phillips (Irreverent), entre otros.

Rabo de peixe (Netflix)

Serie portuguesa inspirada en unos hechos reales ocurridos en 2001, cuando en la localidad de Rabo de Peixe (dentro de la isla São Miguel, en las Azores), un barco cargado de cocaína naufragó. De este modo toneladas de droga llegaron a Rabo de Peixe y produjo efectos devastadores en la economía y la población. El protagonista de Rabo de Peixe es José Condessa, el actor que ha cobrado una gran popularidad recientemente por su participación en Extraña forma de vida, de Pedro Almodóvar

Por H o por B 2T (SkyShowtime)

Esta comedia española divertía al público con sus tramas dementes entre Parla y Malasaña, donde Hache (Marta Martín) y Belén (Saida Benzal), dos amigas que llevaban años sin hablarse, se reencontraban y mostraban un choque cultural entre dos mundos totalmente ajenos. La serie creada por Manuela Burló Moreno llega con nuevos desventuras para sus protagonistas, esta vez en SkyShowtime, con nuevos trabajos y un futuro incierto. Repiten también en esta ficción Itziar Castro, Brays Efe, Diego Castillo y Javier Bódalo.

German Genius (HBO Max)

Con la participación especial del cómico y presentador Ricky Gervais, la ficción alemana German Genius presenta la historia del actor Toni Hamady, que enfrenta una sequía laboral tras alcanzar la fama con la película 4 Blocks. Sin embargo, las buenas palabras de Gervais provocarán que vuelva a situarse en la primera fila para participar en el filme Extras en Alemania. Una desternillante comedia en la que el actor Marwan Naji (Fauda, Flight 422) sobresale en el papel protagonista.

Paranoia Agent (Prime Video)

Del director de clásicos del anime como Paprika, detective de los sueños y Perfect Blue, Satoshi Kon, llega ahora al streaming la serie de 2004 Paranoia Agent. A lo largo de 13 episodios, el japonés presenta la historia de una diseñadora gráfica de Tokio, autora de una mascota popular y envidiada por muchos compañeros de trabajo. Una vida aparentemente repleta de éxitos, pero en la que esconde una cierta depresión por la presión laboral que sufre.

