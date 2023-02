10 series recomendadas para ver este fin de semana en Netflix, Amazon, HBO y otras plataformas

A unos días de que SkyShowtime aterrice en España para unirse a un tablero del ajedrez complejo, en el que Netflix mantiene los embistes tras el cambio de regulación en sus normas de cuentas compartida, los servicios de streaming continúan ampliando su catálogo. Un fin de semana en el que actores como Eva Green, Vincent Cassel, Jesse Eisenberg, Claire Danes, Christoph Waltz o Alexandra Daddario compartirán con el público sus nuevos trabajos. No te pierdas las 10 series de estreno recomendadas para ver este fin de semana en Netflix, Amazon, HBO y otras plataformas.

Liaison (Apple TV+)

Thriller protagonizado por Vincent Cassel (Cisne negro) y Eva Green (Penny Dreadful), que supone la primera serie original de Apple en francés e inglés. Liaison explora cómo los errores que cometimos en el pasado tienen el poder de destruir nuestro futuro, entremezclando la acción con una trama impredecible de espionaje, intrigas políticas y grandes pasiones. Una serie que ha sido creada por Virginie Brac (Cheyenne y Lola) y cuenta también en su reparto con Daniel Francis (Quédate a mi lado), Aziz Dyab (Unorthodox) y Laëtitia Eïdo (Fauda).

El consultor (Movistar+)

El ganador de dos premios Oscar, Christoph Waltz, protagoniza este thriller basado en la novela homónima de Bentley Little. Una serie que parte de la contratación de Regus Patoff como consultor de la empresa de aplicaciones de videojuegos CompWare, donde los empleados serán puestos a prueba con grandes desafíos, que les acompañarán más allá de su puesto. Nat Wolff (The Stand), Brittany O'Grady (The White Lotus) y Aimee Carrero (El menú) acompañan a Waltz en el reparto.

Stonehouse (Filmin)

A punto de estrenar el esperadísimo filme Tetris, el cineasta británico Jon S. Baird se sitúa tras las cámaras de la serie Stonehouse, con guion de John Preston (Un escándalo muy inglés). La serie aborda la historia real del político inglés John Stonehouse, cuya vida repleta de tácticas políticas y secretos desembocó en la simulación de su propia muerte en 1974. El actor Matthew Macfadyen (Succession) se sitúa en el papel del mandatario, acompañado de Keeley Hawes (It's a sin) y Kevin McNally (el icónico Gibbs en la franquicia Piratas del Caribe).

Outer Banks 3T (Netflix)

Próximo destino: El Dorado. Dos años después del final de la segunda temporada de Outer Banks, y tras persecuciones en coche, luchas con cocodrilos y explosiones en el mar, Los Pogue están de vuelta. El reencuentro con un padre, el cobro de favores y nuevas incógnitas sobre el ansiado tesoro aparecen en la tercera temporada de este drama adolescente que sigue a un grupo de amigos de Carolina del Norte en su intento por sobrevivir a los turbios acontecimientos que los rodean. Chase Stokes, Madelyn Cline, Madison Bailey, J.D. y Rudy Pankow reaparecen en la serie, que anunciaba ya su continuación en una futura cuarta temporada.

La casa que construyeron los dragones (HBO Max)

Volvemos a Poniente pero, esta vez, durante cuatro horas y media y en forma de documental. La plataforma que nos trajo La casa del dragón nos invita una vez más a pasearnos entre criaturas mitológicas por los cuatro países donde se rodó la exitosa serie de George R. R. Martin. Dividido en 10 partes y con más de 100 entrevistas, entre ellas a sus protagonistas, Matt Smith y Emma D'Arcy, el documental sigue el viaje de todo el equipo de producción durante los 10 meses de grabación de la exitosa serie de HBO Max para descubrirnos cómo se creó la precuela de Juegos de tronos sobre la lucha de los Targaryen por el trono de hierro.

La ley de Lidia Pöet (Netflix)

"Si Dios quisiese que fueras abogada, no serías una mujer". Quizá el mundo no estaba preparado para ella, pero ella sí que lo estaba para alcanzar todos sus objetivos. Basada en la historia real de Lidia Poët, la serie italiana protagonizada por Matilda De Angelis (The Undoing) narra la lucha de una mujer que, tras serle prohibido el ejercicio de la abogacía, decidió preparar una apelación para revocar la decisión del tribunal. En el siglo XIX, Poët consiguió convertirse en la primera abogada de Italia.

Las brujas de Mayfair (AMC+)

Basada en la obra literaria de Anne Rice, Las brujas de Mayfair centra la acción en la historia de neurocirujana Rowan Mayfair, quien descubre que es una heredera de una familia de brujas. Así, la joven irá descubriendo sus poderes, mientras se enfrenta a una presencia maligna que azota a los suyos desde hace generaciones. Alexandra Daddario (The White Lotus) encabeza el reparto de la serie, acompañada de Tongayi Chirisa (iZombie), Jack Huston (Fargo), Harry Hamlin (Mad Men) y Hannah Alline (Doom Patrol).

La chica invisible (Disney+)



Basada en el bestseller homónimo juvenil de Blue Jeans, La chica invisible cuenta la historia de un padre y una hija involucrados en la investigación de una adolescente asesinada en el pueblo ficticio de Cárdena, situado en Andalucía. Ambos tendrán que superar su tensa relación para resolver el caso que ha sorprendido inesperadamente al pueblo, provocando que todos sean sospechosos. Daniel Grao (Los ojos de Julia, Julieta) y Zoe Stein (Mantícora) interpretan a los personajes principales.

Fleishman está en apuros (Disney+)

Adaptación de la novela de Taffy Brodesser-Akner, que recoge la separación de Toby Fleishman de su mujer, después de casi 15 años de matrimonio. Un momento repleto de tensión y negociaciones por la custodia compartida de los niños, que se convierte en un verdadero infierno. Jesse Eisenberg (La red social) y Claire Danes (Homeland) protagonizan esta ficción, donde también encontramos caras conocidas como Adam Brody (The O. C.), Lizzy Caplan (Chicas malas) y Josh Stamberg (The Affair).

Carnival Row 2T (Prime Video)



En 2019, Orlando Bloom y Cara Delevingne compartieron pantalla en la primera temporada de Carnival Row, la serie de Prime Video que nos introducía en la ciudad neo-victoriana de Burge, donde las criaturas de fantasía iban a buscar refugio huyendo de la guerra desatada en sus hogares mitológicos. Tras cuatro años de espera, volvemos a ese mundo en el que la fantasía negra se mezcla con la realidad con la segunda y última temporada de la serie producida por Guillermo del Toro. La lucha por la libertad de las criaturas fantásticas ante las injusticias sufridas acabará con 10 nuevos episodios.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.