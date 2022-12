10 series recomendadas para ver este fin de semana en Netflix, Amazon, HBO y otras plataformas

A tan solo una semana de que las Navidades invadan de felicidad el hogar de los espectadores, los servicios de streaming continúan ampliando el contenido de sus catálogos. De esta forma, esa semana podremos disfrutar de un nuevo capítulo en las desventuras del erizo azul de Sega, la nueva serie de fantasía de Catherine Zeta-Jones, la temporada final de New Amsterdam o el Volumen 2 de la historia que ha cortado la respiración a Reino Unido, la docuserie protagonizada por Enrique y Meghan.

Sonic Prime (Netflix)

El personaje célebre de los videojuegos de SEGA cuenta ahora con su propia serie original en Netflix, donde tendrá que enfrentarse al doctor Eggman, quien busca destruir el universo. Una confrontación que hará que Sonic viaje por diversas dimensiones paralelas para buscar a sus amigos y detener al villano. La serie ha sido creada por Man of Action, quien ha estado detrás de algunas de las ficciones del universo Ben 10.

La búsqueda: más allá de la historia (Disney+)

La franquicia La búsqueda, popularizada por los filmes protagonizados por Nicolas Cage, aborda ahora un nuevo capítulo en su historia con la nueva serie protagonizada por Lisette Olivera, Zuri Reed o Catherine Zeta-Jones, entre otras intérpretes. La búsqueda: más allá de la historia narra la vida de Jess Valenzuela (Olivera), quien recibe la pista de un tesoro relacionado con su difunto padre. Un hecho que hará que descubra pistas en artefactos e hitos históricos norteamericanos, con los que podrá recomponer un puzle en la búsqueda de un hallazgo inusual.

New Amsterdam 5T (FOX)

Basada en las memorias del doctor Eric Manheimer, la serie ha representado a lo largo de estos episodios la historia de superación del doctor Max Goodwin, interpretado por Ryan Eggold, para poner de nuevo en pie y pleno funcionamiento una legendaria institución médica. Ahora, las desventuras en el hospital New Amsterdam llegan ahora a su fin con su quinta temporada, que empieza su emisión en España a través de FOX (la cadena disponible a través de las plataformas Movistar+, Orange TV y Vodafone TV).

Las cosas que nos dijimos (Lionsgate+)

Comedia romántica protagonizada por Alexandra Maria Lara, Jean Reno, Àlex Brendemüh y Martina García, que adapta la novela nómina de Marc Levy, quien actúa también de creador de la ficción y aparece como actor. Tres días antes de contraer matrimonio, Julia recibe una llamada telefónica que le anuncia que su padre ha fallecido, con el que poseía una relación conflictiva. Sus nupcias se transforman en planes fúnebres, pero, posteriormente, la protagonista descubre que su padre le ha dejado una última sorpresa: un androide de tamaño natural, que ha copiado su imagen exacta y su memoria, con siete días de batería.

El nuevo empleado (Netflix)

Noah Centineo (Black Adam, A todos los chicos de los que me enamoré) interpreta en la nueva serie de Netflix a un abogado novato de la CIA, que se adentra en el peligroso mundo del espionaje internacional, después de que un exagente amenace con sacar los trapos sucios de la agencia. Una ficción creada por Alexi Hawley (guionista de Castle y creadora de The Rookie), que también cuenta en su reparto con Laura Haddock, Linus Roache, Colton Dunn o Aarti Mann.

Romulus 2T (HBO Max)

Directa desde Italia, la serie Romulus estrena ahora su segunda temporada en HBO Max. Ambientada en el siglo VIII A.C., en un universo repleto de violencia, la ficción recoge la historia de la fundación de Roma. Una visión de la historia de Rómulo y Remo a través de los ojos de tres protagonistas: Iemos (Andrea Arcangeli), el príncipe de Alba, Wiros (Francesco Di Napoli) e Ilia (Marianna Fontana), una joven huérfana y esclava.

Más o menos 2T (Movistar+)

La serie canadiense nominada a innumerables premios, como los GLAAD Media Awards 2022 y los Gotham Awards 2022, continua ensalzando el buen hacer de Bilal Baig. Se trata de una serie protagonizada por una millennial de género fluido, que explora su propia identidad y su sexualidad, mucho más allá de las etiquetas interpuestas por la sociedad. Una comedia que también cuenta con la presencia de Amanda Cordner, Gray Powell, Kaya Kanashiro y Aden Bedard.

Tempestad por Navidad (Netflix)

El pequeño de la familia de actores Skarsgård, Valter (27), protagoniza la nueva serie noruega de Netflix, donde coincide con Jon Øigarden (22 de julio), Dennis Storhoi (Trol) y Hanna Ardéhn (La playlist). La serie Tempestad por Navidad cuenta la historia de un grupo de pasajeros atrapados en el aeropuerto de Oslo, quienes buscan desesperadamente volar para pasar las festividades con sus familias o huir lejos del espíritu navideño.

The Bad Guy (Prime Video)

"Como no podía ser un héroe, decidí transformarme en lo que me habían convertido: en el malo", afirma Nino Scotellaro en el tráiler de The Bad Guy, una serie italiana que llegaba estos días e a Prime Video. Después de pasar toda su vida luchando contra la mafia, el antiguo héroe interpretado por Luigi Lo Cascio es acusado y condenado por pertenecer al mundo mafioso.

Enrique y Meghan. Volumen II (Netflix)



Entre críticas de la prensa británica y disparidad de opiniones, la docuserie sobre el príncipe Harry y su esposa, la exactriz Meghan Markle, estrena su segunda parte. Unas nuevas entregas en las que el tono crítico contra la Casa Windsor aumenta, prometiendo regalarnos grandes titulares de nuevo. Una producción en la que ambos también se sinceran sobre su primer encuentro, su alejamiento de la Corona Británica y el papel relevante de Diana de Gales en sus vidas.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.