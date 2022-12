10 series recomendadas para ver este fin de semana en Netflix, Amazon, HBO y otras plataformas

El streaming no descansa. Entramos en el último mes de año con algunas de las series que engancharán estas semanas a los espectadores, entre las que encontramos el regreso de Warwick Davis como Willow, más de 30 años después de la película, así como interesantes proyectos de estreno como El paciente, Autodefensa y Three Pines. Aquí hay producciones audiovisuales para todos los gustos y públicos.

Willow (Disney+)

A finales de los 80 la recepción de Willow quedó lejos del fenómeno de Star Wars e Indiana Jones, pero la simpatía de la propuesta en combinación a la presencia de Warwick Davis y Val Kilmer no tardó en convertirlo en una película muy querida generacionalmente. Ahora, la nueva serie prosigue la misma historia, narrando cómo una princesa se embarca en una misión para rescatar a su hermano gemelo, y para cumplir su cometido recluta a varios héroes entre los que se encuentra Willow.

Fácil (Movistar+)

Miniserie española protagonizada por un casting femenino de infarto, encabezado por Natalia de Molina, Anna Castillo, Anna Marchessi, Coria Castillo y Bruna Cusí. Esta nueva ficción, basada en la novela de Cristina Morales Lectura fácil, cuenta la vida de cuatro mujeres de Barcelona con diversidad funcional. Estas viven en un piso tutelado, donde buscan la forma de descubrir su independencia, en un mundo que deje de tratarlas como bichos raros.

El paciente (Disney+)

Steve Carell encabeza el reparto de un apasionante thriller, donde interpreta a un psicoterapeuta que recientemente ha perdido a su esposa. Un hombre que tendrá que mantener el temple cuando un paciente (Domhnall Gleeson) le confiesa que es un asesino en serie. A partir de ese momento, el profesional tendrá una cuenta atrás para frenar los impulsos homicidas del criminal e incluso impedir pasar a formar parte de sus víctimas.

Autodefensa (Filmin)

Filmin continúa lanzándose a la producción original con el estreno de la nueva serie creada por Berta Prieto, Belén Barenys y Miguel Ángel Blanca. Autodefensa cuenta la historia de dos amigas veinteañeras, quienes intentan encontrarse así mismas en Barcelona. Una historia repleta de las aventuras más locas, donde dos jóvenes asustadas se excusan en que todo es en defensa propia.

Gossip Girl 2T (HBO Max)

El resurgir de la Reina Cotilla en la nueva serie de la franquicia Gossip Girl contará con una segunda tanda de episodios, a partir de próximo 1 de diciembre. Unos nuevos episodios en los que la temperatura aumentará, mientras conocemos las tramas de Zoya (Whitney Peak), Otto (Eli Brown) o Julien (Jordan Alexander), con nuevos frentes abiertos.

No me gusta conducir (TNT)

Borja Cobeaga (Vamos Juan, Vaya semanita) es el creador de esta nueva serie, protagonizada por Juan Diego Botto, Lucía Caraballo, Leonor Watling, Carlos Areces y Marta Larralde, entre otros intérpretes. Una comedia que aborda la experiencia de sacarse el carnet de conducir a los cuarenta años, inspirada en la propia experiencia de Cobeaga.

Carretera sin salida

Directa desde Polonia, la serie Carretera sin salida aterriza en Netflix. Un thriller de robos, en el que un grupo de desconocidos que viajan juntos intercambian su coche por error con un atracador. Un hecho que provocará una persecución inesperada, mientras el delincuente intenta recuperar el botín de su maletero. La serie cuenta en su reparto con Jasmina Polak (El deshielo), Michal Sikorski (Despiértate) o Lukasz Garlicki (La gran inundación), entre otros.

Slow Horses 2T (Apple TV+)

El oscarizado Gary Oldman se introduce de nuevo en la piel de Jackson Lamb, el el agente británico del MI5. El líder de Slough House, un purgatorio administrativo para los marginados del servicio en el que aterriza el malogrado River Cartwright (Jack Lowden). La serie basada en el universo literario de Mick Herron abordará en sus nuevos episodios algunos de los secretos más recónditos de la Guerra Fría, que amenazan con romper la estabilidad en las calles de Londres.

Fiebre cerebral (Netflix)

En un mundo distópico en el que una epidemia de locura se expande a través del uso de la palabra, un exlingüista parece ser la única persona no afectada por esta enfermedad. Un hombre que se esconde de la Institución Anti-Epidemia y se ve obligado a huir de la zona segura para salvar su vida, mientras recorre los lugares más afectados por la enfermedad. Un viaje por las calles de Estambul, a través de la serie turca que adapta la novela de Afsin Kum.

Three Pines (Prime Video)

Nueva adaptación de la novela homónima de Louise Penny. Three Pines aborda la historia del inspector Armand Gamache y su equipo, quienes investigan una serie de asesinatos desconcertantes en el misterioso pueblo Three Pines, en la reserva aborigen. Alfred Molina (Spider-Man: No Way Home) interpreta al personaje principal, acompañado de otros intérpretes como Rossif Sutherland, Marie-Josée Bélanger y Mylene Robic.

