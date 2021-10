10 series para niños menores de 12 años en Netflix

En las últimas semanas, el debate se ha centrado en la cuestión sobre la adaptación de las series para los más pequeños de la casa. Aunque el sistema de calificación por edades nos indica realmente qué contenido debería ser apto, está claro que la mayoría de ellos no cumplen con las recomendaciones. El juego del calamar ha sido el epicentro de la discusión entre los padres. Más allá de si realmente los niños pueden ver esta ficción, Netflix tiene un amplio catálogo dirigido hacia los menores de 12 años.

Una serie de catastróficas desdichas (7+)

Adaptación seriéfila de la saga literaria escrita por Daniel Handler- con pseudónimo de Lemony Snicket- e ilustrada por Brett Helquist. En esta ocasión, Neil Patrick Harris tomaba el testigo a Jim Carrey, quien se introducía anteriormente en la piel del malvado conde Olaf en la versión cinematográfica de 2004. Los huérfanos Baudelaire luchaban contra las argucias del villano, contando así hasta con tres temporadas.

Fast & Furious: Espías a todo gas (7+)



La franquicia de coches más rápida y furiosa tenía su propia adaptación de animación para los más pequeños. Creada por Bret Haaland (director de Futurama) y Tim Hedrick (guionista de Avatar: La leyenda de Aang), la serie era nominada a los premios Annie 2020, los Oscar del cine de animación. En Espías a todo gas, un grupo de adolescentes se infiltra en una liga automovilística, que es controlada por una malvada organización en la búsqueda de dominar el mundo.

Jurassic World: Campamento Cretácico (7+)



Mientras esperamos el regreso de Alan Grant (Sam Neill), Ellie Sattler (Laura Dern) y Ian Malcolm (Jeff Goldblum) a la franquicia Parque Jurásico en Jurassic World: Dominion, la serie de animación de Netflix estrenaba hace unos meses su tercera temporada. Los personajes regresaban a la Isla Nublar, donde descubrían nuevos detalles de la investigación del Dr. Wu. Sin embargo, una tormenta impedía la salida del lugar, con una nueva amenaza cerniéndose sobre ellos. Perfecta para niños y adultos.

H2O - Just Add Water (0+)



La acuática serie australiana llegaba a la televisión española en la década de los 2000 y, casi 15 años después, continúa triunfando en Netflix. La serie desarrollada por Jonathan M. Shiff aborda la historia de Emma, Cleo y Rikki, tres jóvenes que mientras navegan se encuentran una isla misteriosa, donde quedan atrapadas en una gruta. Estas deberán escapar nadando, lo que hará que adquieran una nueva habilidad: cada vez que tocan el agua se convierten en sirenas. Las jóvenes intentarán conciliar su vida cotidiana con este nuevo hecho. La secuela de la serie Las sirenas de Mako también está disponible en la plataforma.

Cristal Oscuro: La era de la resistencia (7+)



La película Cristal Oscuro (1982), de Jim Henson y Frank Oz, se ampliaba con la serie precuela de Netflix estrenada en 2019. Una apuesta arriesgada, que era trágicamente cancelada tras su primera temporada, pese a que la ficción creada por Jeffrey Addiss y Will Matthews ganaba incluso un Emmy a Mejor programa infantil. La era de la resistencia nos llevaba de regreso al universo de Thra, donde tres Gelfling descubrían el horrible secreto detrás del poder de los Skeksi. Unviaje hacia la rebelión y la salvación de este mundo. ¿Conseguiremos algún día ver la continuación?

Sakura, cazadora de cartas (7+)

Entre finales de los años 90 y principios de los 2000, muchos fueron los niños que disfrutaron con Sakura Kinomoto y su encuentro con las mágicas cartas Clow. El manga creado por el grupo de escritoras e ilustradoras CLAMP sería adaptado a través de los 70 episodios del anime, bajo la dirección de Morio Asaka y la producción de Madhouse Studios. La niña tendría que recolectar así las cartas para evitar la destrucción del mundo.

Pokémon: Sol y Luna (7+)

La franquicia Pokémon se ampliaba en 2016 con la adaptación en formato serie del videojuego Pokémon: Sol y Luna, dirigida por Daiki Tomiyasu (Pokémon XY, Pokémon: los orígenes) y adaptada en formato guion por Aya Matsui (Dragon Ball Kai). A través de 43 episodios, Ash y Pikachu viajan por Alola junto a su madre para inscribirse en la escuela de los Pokémon, donde tendrán que enfrentarse a una serie de villanos.

Trollhunters: Cuentos de Arcadia (7+)



Detrás de la mente brillante del cineasta mexicano Guillermo del Toro encontramos esta ficción, producida por DreamWorks y distribuida por Netflix. Basada en la novela homónima escrita por Daniel Kraus y Del Toro, la serie de animación por ordenador relata el tropiezo del joven Jim Lake Jr. con un amuleto místico de camino a la escuela, algo que hará que descubra una civilización secreta de trolls ocultos bajo Arcadia, el pueblo en el que vive. Sin embargo, una guerra entre estas criaturas obligará a este a que tome partido.

Avatar, la leyenda de Aang (7+)

Ambientada en un universo de estilo asiático en el que algunas personas pueden manipular los cuatro elementos (tierra, fuego, agua y aire) a través de la telequinesis y las artes marciales, sus tres temporadas eran emitidas inicialmente a través de la cadena Nickelodeon. Entre los maestros de esta increíble manipulación de los elementos, en cada generación tan solo hay uno que puede controlar todos ellos y recibe el nombre de Avatar. Un grupo de valientes tendrá que reestablecer la paz, mediante el cumplimiento de la misión de Aang.

Madres forzosas (7+)

El showrunner de la icónica ficción Padres forzosos, Jeff Franklin, estrenaba en 2016 el spinoff Madres forzosas. La historia de la familia Tanner tenía continuación a través de DJ Tanner-Fuller, su hermana Stephanie y su amiga Kimmy, quienes compartían casa y crianza de los tres hijos de la primera. La serie está encabezada por Candace Cameron Bure (Ahora o nunca), Jodie Sweetin (Walt Before Mickey) y Andrea Barber (Days of Our Lives), quienes ya aparecían en la serie original.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.