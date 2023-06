En el año 2000, cuando Leonardo DiCaprio ya era una de las mayores estrellas del cine gracias a Titanic, se estrenó La playa, una película dirigida por Danny Boyle en la que el actor californiano era el protagonista.

La película narraba la historia de un joven que descubría el mapa de una paradisíaca playa en Tailandia. Ahora, el primer turista occidental que llegó a la isla donde está la playa, Koh Phangan, ha hablado para decir que se arrepiente de haberla 'descubierto'.

Costas Christ llegó a Tailandia en 1979. Este mochilero estadounidense convenció a un pescador para que lo llevara a un lugar secreto solo para lugareños, y el nativo lo llevó a Koh Phangan. Abrumado por la belleza del lugar, poco después le reveló a una chica que conoció en el país asiático la ubicación de la playa, con un mapa incluido.

En un documental titulado The Last Tourist, Christ dice que se arrepiente de haber revelado este secreto. De hecho, dos años después, Christ regresó a la isla y encontró que las cabañas de los pescadores se habían convertido en bares y que había mucha más gente que en su primera visita.

Sin embargo, lo peor estaba por venir: un grupo de viajeros decidió organizar la primera Fiesta de la Luna Llena a fines de la década de 1980 y con el tiempo, se convirtió en un espectáculo regular que atrajo a cientos de miles de viajeros.

En 1993, la revista The New York Times Magazine publicó una foto de la fiesta, en la que Costas Christ vio "miles y miles de personas celebrando algo llamado Fiesta de la Luna Llena. Montones de basura, desarrollo fuera de control... me desgarró por dentro", dice.

"Pensar que desde el momento en que llegué allí en 1979, en un período de 14 años, este lugar estaba siendo total y completamente destruido", reflexiona en el documental.

Pero aún habría más. En 2000 se estrenó La playa y "cuando vi la película, me llamó la atención cómo la esencia de la misma era paralela a mi propia historia como un joven viajero en Tailandia".

La película de Leonardo DiCaprio provocó más daños ambientales en Tailandia y la playa de Maya Bay en la isla Phi Phi Leh estuvo cerrada durante tres años y medio después de que millones de turistas acudieran en masa para ver dónde se rodó la película. Hubo un momento que la zona recibía un promedio de 200 barcos y 4.000 visitantes cada día.

Ahora, Costas Christ es un activista por el turismo responsable: "El objetivo no es detener los viajes, sino hacerlo bien".

"Creo que el turismo también puede ser una forma importante de entender el mundo y experimentar maravillas naturales y culturales, inspirando a más personas a preocuparse por proteger el planeta para las generaciones futuras", dice.

"Pero para que eso suceda, la industria de viajes y turismo, y eso es exactamente lo que es, una industria global masiva, debe cambiar su modelo operativo y de desarrollo", concluye.