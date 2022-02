Zoe Saldana, censurada: el vídeo de 'Guardianes de la galaxia Vol. 3' que Marvel no quiere que veas

James Gunn se ha ganado un lugar de honor entre los directores más atareados de los últimos años, y todo gracias a su irreverente y apoteósica aproximación a la ficción de superhéroes. El cineasta, que el año pasado se estrenaba en DC con El Escuadrón Suicida, ha arrancado este 2022 con la llegada a HBO Max de la serie El Pacificador y el rodaje de la esperada Guardianes de la galaxia Vol. 3.

El año que viene finalmente nos reencontraremos con la pandilla más canalla de la galaxia marvelita en su tercera y última aventura cinematográfica. Recordemos que esta tercera entrega se retrasó cuando Marvel decidió despedir a Gunn, una medida que acabó siendo efímera (por suerte).

Ahora que la producción está en marcha, Zoe Saldana, Gamora en el MCU, ha decidido compartir en redes varios momentos desde el set de rodaje. Sin embargo, el último vídeo que ha subido le ha dado problemas, ya que mostraba a la actriz maquillada de verde y tomando mate mientras repasa el guion de la película.

Aunque no han llegado a filtrarse spoilers de esta tercera entrega, Saldana ha tenido que borrar el vídeo y volver a subirlo tapando el contenido del libreto:

"He tenido que quitar esto antes por seguridad de Marvel. Ahora que he cubierto lo que no quieren que veáis, enfoquémonos en el mate".

Tercera aventura galáctica

De momento, poco se sabe sobre Guardianes de la galaxia Vol. 3, una de las producciones más esperadas en la agenda marvelita. Lo que sí ha trascendido es que Gamora (o variante de la Gamora que moría en Endgame: Infinity War) jugará un papel fundamental en la trama y algunos medios han apuntado recientemente que el filme girará en torno a su relación con Nebula (Karen Gillan).

Además de Saldana y Gillian, vuelven Chris Pratt (Star-Lord), Pom Klementieff (Mantis), Dave Bautista (Drax), Sean Gunn (Rocket/Kraglin) y Sylvester Stallone (Stakar Ogord), además de las voces de Bradley Cooper y Vin Diesel, y se une a ellos Will Poulter en la piel de Adam Warlock. Antes del filme de Gunn, está previsto que algunos Guardianes reaparezcan en Thor: Love and Thunder.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.