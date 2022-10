ZINEBI premia con el Mikeldi de Honor a la cineasta polaca Agnieszka Holland

El Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao (ZINEBI) acaba de anunciar su gran cabeza de cartel para la que será su 64ª edición. La cineasta polaca Agnieszka Holland será galardonada con el premio Mikeldi de Honor, en palabras del festival "por mantener una mirada comprometida con las libertades individuales a lo largo de una trayectoria combativa e íntegra, que ha reflejado los grandes cambios de la Historia de Europa: desde sus inicios en la Polonia comunista de Gomułka y Gierek a sus más recientes trabajos en Estados Unidos, la República Checa o la Polonia contemporánea".

La directora y guionista nacida en Varsovia en 1948 comenzó su carrera artística en en la prestigiosa Academia de Cine y Televisión (FAMU) de la extinta Checoslovaquia, y desde allí empezó a realizar pequeños trabajos para la televisión pública TVP y bajo la tutela del director Krzysztof Zanussi. Con el tiempo Holland se hizo un nombre gracias a su talento y su mirada comprometida con las libertades individuales de los ciudadanos. Junto a Krzysztof Kieslowski o Janusz Kijowski fue una de las fundadoras del llamado movimiento del “Cine de la inquietud moral”, que coleó a finales de los 70 y principios de los 80.

De ahí surgieron sus primeras grandes obras como Actores provinciales, Una mujer solitaria o Fiebre. A partir de eso, Holland tuvo que dejar Polonia y para finales de los 80 ya estaba rodando títulos más internacionales como Amarga cosecha o Conspiración para matar a un cura. Tal fue su éxito en el extranjero que a la postre terminó convirtiéndose en una directora de referencia en Hollywood con películas como Copying Beethoven y series como The Wire, House of Cards o The Affair.

Recientemente, Holland ha dirigido películas de vuelta en su país como Mr. Jones o Charlatán y actualmente ejerce el cargo de presidenta de la Academia de Cine Europeo (EFA). A modo de homenaje a esta figura tan prolífica e importante en la historia del cine europeo, ZINEBI celebrará un encuentro de Agnieszka Holland con el público, dentro de una sesión en la que también se proyectará Una mujer solitaria. Además, Holland recogerá el trofeo Mikeldi de Honor en el Teatro Arriaga el viernes día 11 de noviembre, durante la inauguración de esta 64ª edición de ZINEBI, que se durará hasta el día 18 y promete grandes películas y descubrimientos.

