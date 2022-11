El otoño de la cinefilia española se dirime en una cuestión clave: ¿a qué festival de cine ir? La mayoría de las citas importantes, y además orientadas hacia un tipo de público bastante similar, se concentran e incluso solapan en esta temporada, haciendo que la lucha por la programación de algunos títulos estrella sea tan encarnizada como la de posicionarse en el calendario de viajes. En Bilbao, Zinebi lleva cinco años, desde que tomó el puesto de dirección Vanesa Fernández Guerra, convirtiéndose en evento imprescindible gracias a la inteligencia al salirse por la tangente para escapar de lo obvio y explotar su terreno de juego como Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje.

No ha sido una tarea cimentada sobre la nada, ya que Zinebi alcanza su 64ª edición. En 2016 añadió una segunda competición a la de cortometrajes (en la que 57 títulos compiten este año), el concurso internacional ZIFF (Zinebi Firts Film), dedicado a debuts en el largo de cineastas que ya han demostrado su valía en las duraciones cortas, como es el caso de la portuguesa Inês T. Alves con Waters of Pastaza [3], rodado en la frontera entre Perú y Ecuador; la iraní Dornaz Hajiha con Like a Fish on the Moon sobre un niño de cuatro años que deja de hablar o la productora colombiana Diana Bustamante con el documental Nuestra película. Zinebi también ofrece un panorama informativo de documentales en la sección Beautiful Docs con obras de Éric Baudelaire (Une fleur à la bouche), Ruth Beckermann (Mutzenbacher) o Mitra Farahani (À vendredi, Robinson, una de las últimas apariciones de Godard).

Además, es en la singularidad de sus programas especiales donde se ejercita el músculo programador de Zinebi. Bajo el título El atelier de Éric Rohmer [4] ha agrupado 11 cortometajes auspiciados por el cineasta francés a la sombra de sus estudiantes y colaboradores. En Focus Ucrania se aborda la actualidad de la guerra desde títulos como Mariupolis 2 [1], de Mantas Kvedaravičius, quien fue capturado y asesinado por tropas rusas el pasado abril antes de que pudiera terminarlo; o One Day in Ukraine [2], donde Volodymyr Tykhyy retrata un día en el frente de Kiev. Por último, el certamen bilbaíno, en colaboración con la Fundación Athletic Club, organiza una doble sesión de cine documental vinculado al fútbol justo a escasas fechas del comienzo de la Copa del Mundo de fútbol Qatar 2022. El clásico de 1963 Garrincha-Alegria do povo, de Joaquim Pedro de Andrades, y la sorprendente Next Goal Wins (titulada en su emisión en plataformas como El peor equipo del mundo, 2014), de Mike Brett y Steve Jamison.