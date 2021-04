Teniendo en cuenta la actualidad del montaje de cuatro horas de Liga de la Justicia de Zack Snyder las preguntas eran obligadas. ¿La versión que veremos de Ejército de los muertos este mes de mayo es también la del director? ¿Ha contado con libertad o ha debido hacer recortes?

De acuerdo con la sesión de preguntas y respuesta, durante un encuentro con medios acreditados en Estados Unidos y que recoge Insider, Snyder ha manifestado que su experiencia con Netflix ha sido totalmente diferente a la que vivió con Warner Bros. con los superhéroes de DC. "He contado con apoyo y una colaboración increíble, realmente una alegría. Probablemente esta sea una de mis más gratificantes experiencias, si no la mejor, que he tenido haciendo una película".

Por lo que el director ha querido ser tajante al respecto: "Esta es la película. No hay otros montajes. No tendrás que ver antes otra versión bastarda, solo la versión asombrosa". Según la página oficial de Netflix España, la duración es de dos horas y 28 minutos (incluyendo los títulos de crédito).

Las Vegas invadida por una legión de muertos vivientes sedientos de sangre y vísceras, entre los que no faltará el tipo al que la plaga le pilló disfrazado de Elvis o también un tigre zombi, y un grupo de mercenarios que intentan dar el golpe de su vida. 200 millones de dólares les esperan en una cámara acorazada. El problema es que está en la zona de cuarentena infectada de zombis.

Y aunque no habrá "otras versiones" sí que Snyder extenderá este universo con una precuela y una serie anime. La precuela se titulará Army of Thieves (Ejército de ladrones), que dirigirá uno de sus mismos actores, Matthias Schweighöfer, y nos pondrá en antecedentes con los sucesos que acontecieron justo en el momento de la hecatombe. Mientras que el anime Ejército de los muertos: Lost Vegas será algo así como una historia de orígenes centrada en el personaje de Scott Ward (Dave Bautista).

El apocalipsis zombi entre casinos y máquinas tragamonedas, es decir, Ejército de los muertos, está previsto que llegue a la plataforma de streaming, y también en un número limitado de cines, el 21 de mayo.