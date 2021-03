Zack Snyder cree que EE.UU. no está preparado para su adaptación de ‘El manantial’

Estos días Zack Snyder ha vuelto a primera línea de actualidad con La Liga de la Justicia de Zack Snyder, que estrena este 18 de marzo (y de la que ya hemos publicado nuestra opinión). Esta especie de “corrección” de la Liga de la Justicia que vimos en 2017 completada por Joss Whedon no es la única película que el director prepara este año, ya que el 21 de mayo estrena Ejército de los muertos en Netflix con vistas a dar pie a una saga cinematográfica… pero, ¿qué ocurre con los proyectos que tenía pendientes? ¿Qué ocurre, concretamente, con su adaptación de El manantial de Ayn Rand?

Warner tiene los derechos de esta famosa novela estadounidense desde 2012 y, gracias a su prolongada asociación con el estudio, el propio Snyder ha manifestado en varias ocasiones su deseo de llevarla al cine. Junto a The Last Photograph (un drama bélico ambientado en Afganistán) es el film que más destaca en su agenda de posibles, pero entrevistado por el New York Times el director de La Liga de la Justicia revela que de momento ha preferido dejarlo de lado. ¿La razón? Que cree que el actual clima sociopolítico de EE.UU. no está preparado para una película así.

“El manantial está en el cajón de pendientes. No sé cómo se va a hacer esta película, estoy seguro de que no de inmediato”, declara. “Necesitamos un país menos dividido y un gobierno un poco más liberal para hacer esta película y que la gente no reaccione de un modo concreto”. El manantial ya fue llevada al cine en 1949 con Gary Cooper como protagonista y narra la historia del arquitecto Howard Roark, cuyos sueños de grandeza entran en conflicto con sus superiores. La posibilidad de volver a dar el salto al cine ya ha estado en manos de Michael Cimino y Oliver Stone a lo largo de los años pero, ¿por qué Snyder cree que no es buena idea adaptarla ahora?

El director no ha especificado sus palabras, pero es consciente de las connotaciones políticas de El manantial. Como luego lo fue La rebelión de Atlas, esta novela representa el pensamiento filosófico que desarrolló su autora, conocido como el "objetivismo”. Dicho pensamiento está vinculado al llamado “egoísmo racional” que blindaría un estado puro del capitalismo y el libremercado, defendidos en términos morales como el sistema más válido para la raza humana por cómo recompensa a los más fuertes y aptos.

Un discurso así sería tachado de conservador en la actualidad y entraría en conflicto con ciertos sectores, parece creer Snyder. Así que, por el momento, no tendremos adaptación de El manantial.