Zach Galifianakis protagonizará el remake en acción real de 'Lilo & Stitch'

La fiebre de Disney por los remakes continúa, aunque en los últimos tiempos valore la opción de no estrenarlos en cines. Con films como La dama y el vagabundo o el Pinocho de Robert Zemeckis, la Casa del Ratón ha decidido enviarlos directamente al catálogo de Disney+, mientras reserva sus mejores galas para la próxima Sirenita de Rob Marshall y su llegada a cines este 26 de mayo. No será el destino, sin embargo, que corra la nueva versión de Lilo & Stitch que lleva tiempo preparando.

Dean DeBlois y Chris Sanders dirigieron Lilo & Stitch en 2002, donde una niña de Hawái contraía amistad con un alienígena. Inicialmente no fue un gran éxito, pero con el tiempo Lilo & Stitch fue ganando culto. Mientras DeBlois y Sanders se iban a DreamWorks para desarrollar la saga Cómo entrenar a tu dragón (la cual, al estilo de Disney precisamente, pronto tendrá un remake en acción real pilotado por el mismo DeBlois), Lilo & Stitch ha ganado la consideración suficiente como para que la Casa del Ratón decida endosarle una nueva versión.

El remake de Lilo & Stitch destinado a Disney+, así las cosas, estará dirigido por Dean Fleischer Camp, que últimamente ha hecho bastante ruido en Hollywood por dirigir Marcel the Shell with the Shoes On y lograr una nominación al Oscar a Mejor película de animación. The Hollywood Reporter recoge asimismo de que el film acaba de fichar a Zach Galifianakis. El intérprete de Resacón en Las Vegas, también conocido por el programa Entre dos helechos, que previamente había colaborado con Disney en Un pliegue en el tiempo de Ava DuVernay.

No ha trascendido su personaje, aunque puestos a especular nos decantaríamos por alguno de los alienígenas que persiguen a Stitch a su huida a la Tierra: quizá su creador Jumba o el agente Pleakley. Stitch en sí sería creado por CGI, y la Casa del Ratón se encuentra ahora mismo en busca de actriz para encarnar a Lilo, la niña hawaiana obsesionada con Elvis Presley, y a su hermana mayor. Hasta que no complete su reparto principal, Lilo & Stitch no confirmaría fecha de estreno en Disney+.

