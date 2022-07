El remake en acción real de 'Lilo & Stitch' ya tiene director

Una de las primeras producciones originales destinadas a Disney+ fue el remake en acción real de La dama y el vagabundo, presente en catálogo desde el lanzamiento de la plataforma. Luego han llegado otras, pero esta revisión del clásico animado sentó un curioso precedente para la que bien puede ser la decisión más criticada de la Casa del Ratón en los últimos años: pasar sus grandes hitos de animación por el tamiz del live action en pos de un mayor realismo que acaba trocándose inexpresividad. Tras La dama y el vagabundo ha habido otros remakes con estreno directo en streaming: pasó con Mulan, y pronto pasará con Pinocho de Robert Zemeckis, con fecha para este 8 de septiembre.

En el futuro se divisan Peter Pan y Wendy de David Lowery y Hércules de Guy Ritchie, con un más que probable desembarco en la plataforma, y ahora hay que añadir un remake de Lilo & Stitch del que empezó a hablarse en 2018. Entonces iba a escribirlo Mike Van Waes, pero el proyecto quedó suspendido hasta que hoy The Hollywood Reporter se hace eco de que ha hallado director, y Disney confirma su idea de estrenarla en Disney+. Lilo & Stitch, así las cosas, será dirigida por Dean Fleischer-Camp, realizador venido del indie que en 2021 obtuvo críticas excelentes gracias a Marcel the Shell with the Shoes On, largometraje distribuido por A24 en EE.UU. del que no ha habido ni rastro en España.

Marcel the Shell with the Shoes On deja intuir por qué Disney ha querido confiar en Fleischer-Camp para dirigir Lilo & Stitch, pues se centra en una afable caracola que se adentra en el mundo humano y protagoniza un documental sobre su vida. Se trata de un híbrido de acción real y animación, que es tal cual lo que pretende ser la nueva versión de Lilo & Stitch, encontrándose Chris Kekaniokalani Bright en negociaciones para escribir el guion mientras producen Dan Lin y Jonathan Eirich.

Lilo & Stitch, estrenada en 2002, no fue un gran éxito para Disney, pero con el tiempo ha sido revalorizada como uno de los puntos más altos del estudio durante su época de mayor declive: aquélla que condujo a títulos infames como Zafarrancho en el rancho o Chicken Little, y condujo a que se abandonara la animación tradicional. El film narraba la historia de una solitaria niña hawaiana, enamorada de la música de Elvis Presley, que contraía amistad con un alienígena. Previo a su tardío remake, Lilo & Stitch ha inspirado varias secuelas y una serie de televisión.

