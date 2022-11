¿Zac Efron o Lord Farquaad? Las redes comparan el nuevo aspecto musculoso del actor con un personaje de 'Shrek'

Hay muchos motivos para estar expectantes ante The Iron Claw, la próxima película protagoniza por Zac Efron. Uno es que supone el regreso de Sean Durkin (Martha Marcy May Marlene, El nido), un director tan prometedor como poco prolífico. Otro puede ser su argumento: la historia de los Von Erich, una familia de luchadores profesionales. Pero no vamos a negarlo: esta semana el mayor aliciente es el look que tendrá Zac Efron en el filme.

Hace unos días se filtraron unas instantáneas del actor estadounidense en el set de rodaje de la película donde interpreta al luchador profesional Kevin Von Erich, a día de hoy el único que sigue vivo de la familia. Forma parte del Salón de la Fama de la WWE junto a su padre y sus cuatro hermanos. El caso es que el aspecto de Zac Efron, quien ha vuelto a esculpir sus músculos a conciencia como ya hiciera para otros proyectos como la película de Baywatch: Los vigilantes de la playa, ha despertado una comparación muy concreta en redes sociales.

"¿Es Zac Efron o Lord Farquaad?". "¿Por qué Zac Efron de repente es Lord Farquaad?". "Lord Farquaad mazao". "Si Lord Farquaad y Channing Tatum tuvieran un hijo". Estos son algunos de los mensajes que ha sido fácil leer en Twitter junto a las fotos del actor en el set, llegando a convertir al personaje de animación Lord Farquaad, el antagonista de Shrek, en trending topic a nivel mundial.

por qué zac efronde repente es lord farquaad?🥴 https://t.co/zSdjar17kN — ana (@mdnghthes) November 2, 2022

Si Lord Farquaad y Channing Tatum tuvieran un hijo: https://t.co/dQpybxNumk — Blanca Villegas (@Bvillegasc_) November 2, 2022

joder vaya brazos tiene lord farquaad https://t.co/ZVvEiN7SoR — alex (@kstfag) November 2, 2022

Lord Farquaad después del gym pic.twitter.com/Snhu6dM9JG — Profesor Bourbon (@sobrioalafuerza) November 2, 2022

Por fin Lord Farquaad va a partirle la cara a shrek https://t.co/P2NwNMF4fp pic.twitter.com/xgoLJel1iU — Anastasius Focht (@Wiradric) November 2, 2022

Dizque Ned Flanders. Mor, yo veo ahí a Lord Farquaad con esteroides https://t.co/oLOCRq9Q9J — 𝘀𝗽𝗼𝗼𝗸𝘆 𝗺 (@noaitev) October 27, 2022

Habrá que esperar a la salida de fotos oficiales de la producción para ver el aspecto definitivo de Zac Efron como Kevin Von Erich. Por supuesto, esta es la película que está rodando y no ningún live action de Shrek. El filme de Sean Durkin cuenta también en el reparto con Lily James, Jeremy Allen White, Harris Dickinson, Stanley Simons, Maura Tierney y Holt McCallany, de Mindhunter.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.