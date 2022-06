Ayer, Alec Baldwin anunciaba en Instagram que entrevistaría a Woody Allen en directo a través de la red social este martes a las 10:30h (EST, las 16:30h en la España peninsular) y así lo ha hecho.

Los posibles temas a tratar eran variados, pero la conversación se ha centrado en el nuevo libro del cineasta, Zero Gravity, una colección de ensayos de humor, así como en la película que prepara a Allen y sus intenciones de retirarse pronto.

Tal y como recoge Indie Wire, Allen ha confirmado durante la entrevista que su próximo filme, el número 50 de su carrera, se rodará en París en otoño o a finales de verano, algo que ya se anunció hace unos días, pero el director reconoce estar desilusionado con la actual industria y se plantea dejar de dirigir.

"Probablemente haga una película más por lo menos. Pero mucha de esa emoción se ha ido", ha explicado Allen: "Cuando solía hacer un filme, se proyectaba en salas de cine de todo el país. Ahora haces una película y se proyecta un par de semanas en un cine. Tal vez seis semanas o cuatro semanas y después va directa a streaming o suscripción... No es lo mismo... Ya no lo disfruto tanto".

Allen también ha admitido que no ve series en streaming y ha afirmado que ya "no me lo paso igual de bien haciendo una película y estrenándola en un cine": "Era agradable saber que 500 personas la estaban viendo a la vez... No sé cómo me siento respecto a hacer cine. Voy a hacer otra película y veré cómo me siento".

Allen confiesa haberse sentido desanimado por el cierre de salas durante la pandemia. "Siento que sí, trabajaré de nuevo en el cine, pero puede que quiera pasarme a la escritura", ha explicado, refiriéndose a su futuro. Por lo pronto, en unos meses se trasladará a la capital francesa para rodar su nuevo proyecto tras Rifkin's Festival, un oscuro drama al estilo de Match Point.

Recordemos que su figura es objeto de controversia desde 1992, cuando fue acusado de haber abusado sexualmente de Dylan Farrow, su hija adoptiva. Aunque los hechos fueron juzgados y no se encontró culpable al cineasta, Farrow ha repetido la acusación en varias ocasiones y varias estrellas han lamentaron públicamente haber colaborado con él.

Baldwin, también envuelto en la polémica tras el accidente durante el rodaje de Rust cuando disparó la bala que mató a la directora de fotografía Halyna Hutchins, ha trabajado en varias películas de Allen como Alice (1990), A Roma con amor (2012) o Blue Jasmine (2013).

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.