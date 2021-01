‘Wonder Woman 1984’: Gal Gadot niega que el personaje de Pedro Pascal esté inspirado en Trump

Desde que fue lanzado el tráiler de Wonder Woman 1984 hubo algo que estuvo en boca de todos, por encima de ese Blue Monday que nos exhortaba a tararear. Y esto era el aspecto de Pedro Pascal, que en la película de Patty Jenkins interpretaba a un villano llamado Maxwell Lord. Con su peculiar peinado, Pascal parecía estar imitando a Donald Trump desde los años ochenta, y esta fue la comparación que se ha impuesto incluso una vez estrenada la película. Desde el 16 de diciembre, Wonder Woman 1984 está en los cines españoles, y el día 24 pasó a estar disponible tanto en las salas norteamericanas como en HBO Max, permitiendo que más y más gente asistieran a un recital que Pascal ya ha asegurado que está influido por Nicolas Cage.

¿Pero en qué pensaban los guionistas cuando trajeron a la pantalla a este personaje clásico de los cómics? ¿Tenían a Trump en mente, o fue mera coincidencia? Durante una entrevista con VarietyGal Gadot, protagonista de la película, ha negado cualquier relación con el Presidente de EE.UU. (actualmente a punto de abandonar la Casa Blanca). “Maxwell Lord tiene versiones muy diferentes en los cómics y creo que Patty, junto a Dave Callaham y Geoff Johns (los guionistas) se han inspirado realmente en la personalidad de Gordon Gekko”, respondió, haciendo referencia al icónico personaje que encarnó Michael Douglas en Wall Street, dirigida por Oliver Stone siete años después del tiempo en el que se ambienta Wonder Woman 1984.

“Lo que ocurre con Lord en nuestra película, al contrario que en los cómics, es que es más complejo, no es un simple villano. Es una persona normal que quiere ser todas esas cosas que dice en televisión”, proseguía Gadot, pasando a admitir que entendía que la gente pensara en Trump al ver a Pascal, y estando conforme con que había una clara lectura política en el film. El propio Pascal, por su parte, también albergó cierta confusión al afrontar el papel, como comentaba recientemente: “Lo que es fascinante es que hay muchos… seré honesta contigo, cuando hablé con Patty sobre ello, estaba como ‘estamos haciendo a Gordon Gekko, ¿verdad? Este es Gordon Gekko’”.

“Pero ella dijo ‘no es nadie, no se basa en nadie concreto’ (...) Esencialmente, es un personaje para todos, para la Diana de 1984 que se siente sola y para aquello en lo que se convierte Cheetah. Pero aunque las intenciones de Lord salgan de ahí, es mucho más vulnerable de lo que parece”. Lord es, en efecto, mucho más que el bufón megalómano que apuntaba a ser en los tráilers, dándonos Wonder Woman 1984 no pocos motivos para empatizar con él, y dejando a una distancia prudencial su inquietante referente.