'Wonder Woman 1984': Pedro Pascal se inspiró en Nicolas Cage para su papel

Mientras seguimos esperando el estreno de Wonder Woman 1984(el 18 de diciembre, salvo un nuevo cambio de fecha), podemos afirmar unas pocas cosas provisionalmente. Que Gal Gadot seguirá estando estupenda como Diana de Themyscira, que la riñonera de Chris Pine va a marcar estilo… y que Pedro Pascal va a estar de lo más desaforado en su papel del villano Maxwell Lord. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque, según el actor chileno, su inspiración para el rol ha sido nada menos que Nicolas Cage.

Resulta que Pascal ha fichado por The Unbearable Weight of Massive Talent, la película en la que 'Nic' se interpretará a sí mismo en modo autoparódico. Hablando con Entertainment Weekly (vía The Playlist), el actor de The Mandalorianno solo se ha declarado fan de su colega, sino que también lo ha reconocido como una influencia capital para su trabajo en el filme de DC.

"En Wonder Woman 1984, [Gadot y Kristen Wiig] se encargan de la acción, ¡y yo me encargo de sobreactuar!", bromea Pascal. "¡Estoy dándolo todo!", prosigue, imitando al protagonista de Leaving Las Vegas. El chileno añade que su cageismo se notará especialmente en una escena de la película, y nosotros estamos deseando saber en cuál.

Según Pedro Pascal, eso sí, el guion de Wonder Woman 1984 le ha puesto las cosas fáciles para encarnar a uno de los villanos más exhibicionistas de DC. "No he tenido que cogerlo y preguntarme cómo le daría sustancia: he tenido que meterme en su piel", señala, alabando las virtudes de Patty Jenkins como directora de actores.

Por otra parte, si pensamos que otra influencia de Pascal para el personaje ha sido Donald Trump (en su faceta de yuppie ochentero), podemos dar por hecho que el actor derrochará toda la expresividad que no le permite la máscara de Din Djarin. Y sin un Baby Yoda que le robe las escenas, además.