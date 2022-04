Will Smith responde al veto de la Academia que lo expulsa de los Oscar durante diez años

Will Smith ha respondido a la decisión que tomó la Academia de Hollywood el pasado viernes, cuando tras una reunión extraordinaria de la Junta de Gobernadores se comunicó que el actor tendrá prohibida su asistencia a cualquier evento de la institución –incluidas futuras ediciones de los Oscar– durante los próximos diez años.

"Acepto y respeto la decisión de la Academia", ha declarado Will Smith en un comunicado aún más escueto que el emitido por la Academia con su decisión tras el incidente acontecido en la última edición de los premios Oscar. Durante la gala, y minutos antes de ser galardonado con el Oscar de mejor actor, Smith se levantó de su asiento y le propinó una bofetada a Chris Rock.

El humorista había hecho un chiste en referencia a la falta de cabello de Jada Pinkett Smith, comentario que el actor no se tomó bien y reaccionó subiendo al escenario para acudir al encuentro de Rock. Después del golpe, Smith volvió a su asiento y comenzó a gritar al humorista que mantuviera el nombre de su esposa fuera de su "puta boca", improperios que fueron censurados en la emisión estadounidense de la gala.

"Durante la emisión no abordamos adecuadamente la situación en la sala. Por esto, pedimos disculpas", admitieron los directivos de la Academia en el mismo comunicado donde transmitían su resolución. Una prohibición temporal que algunas voces han señalado entre las medidas más leves que podían tomar, descartando otras propuestas más drásticas como retirarle el Oscar que ganó esa misma noche.

Qué significa la sanción para Will Smith

A los pocos días del incidente y la conmoción mundial que causó su retransmisión en directo ante millones de telespectadores, Will Smith dimitió de la Academia de Hollywood. En aquella ocasión ya aseguró que acataría cualquier medida disciplinaria u otra consecuencia que la institución considerara adecuada.

Ahora sabemos que, por ejemplo, Will Smith no entregará el Oscar de mejor actriz el año que viene, tal y como ha sido la tradición en los premios de la Academia de un año para otro con los ganadores de las categorías de actuación. Sin embargo, la prohibición de asistencia física o virtual a las futuras galas no indica nada sobre la posibilidad de que el actor vuelva a ser nominado, dejando esa incógnita abierta.

